В Екатеринбурге задержан автомобиль с номером 666 и 20 коробками поддельных сигарет

Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
Modified Сегодня, 04:53
Updated Сегодня, 04:53
По словам общественника Дмитрия Чукреева, была получена информация о том, что на территории одной из транспортных компаний предприниматели загружаются партией табачной продукции. Сотрудниками ГИБДД автомобиль был задержан. В нем находились 20 коробок табачной продукции. Она имеет иностранное происхождение и поддельные акцизы. Предприниматель планировал продавать их в разные точки.
В общей сложности изъяты были 19,5 тысячи пачек. Ущерб оценен примерно в миллион рублей. Всю продукцию планируется уничтожить. При этом владельцу партии грозит уголовное дело за перевозку и сбыт товаров без маркировок. Ранее мужчина уже был судим по данной статье, пишет Е1.