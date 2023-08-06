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В Екатеринбурге задержан автомобиль с номером 666 и 20 коробками поддельных сигарет

6 августа 2023, 04:52
Фото: 1MI
Грузовую «ГАЗель» с номером 666 задержала полиция в Екатеринбурге. На автомобиле перевозился запрещенный груз.

По словам общественника Дмитрия Чукреева, была получена информация о том, что на территории одной из транспортных компаний предприниматели загружаются партией табачной продукции. Сотрудниками ГИБДД автомобиль был задержан. В нем находились 20 коробок табачной продукции. Она имеет иностранное происхождение и поддельные акцизы. Предприниматель планировал продавать их в разные точки.

В общей сложности изъяты были 19,5 тысячи пачек. Ущерб оценен примерно в миллион рублей. Всю продукцию планируется уничтожить. При этом владельцу партии грозит уголовное дело за перевозку и сбыт товаров без маркировок. Ранее мужчина уже был судим по данной статье, пишет Е1.

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#Ирина Кирилова#18+#Инцидент#ГИБДД#Водитель#Подделка#Сигареты#Криминал#Екатеринбург
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