В Екатеринбурге задержан автомобиль с номером 666 и 20 коробками поддельных сигарет

По словам общественника Дмитрия Чукреева, была получена информация о том, что на территории одной из транспортных компаний предприниматели загружаются партией табачной продукции. Сотрудниками ГИБДД автомобиль был задержан. В нем находились 20 коробок табачной продукции. Она имеет иностранное происхождение и поддельные акцизы. Предприниматель планировал продавать их в разные точки.