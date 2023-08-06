В Нижнем Тагиле ГГМ временно подключили к Верхне-Выйскому гидроузлу

В многоэтажных домах, где отсутствуют насосные станции, вода может доходить только до 3 этажа. В Малой и Новой Кушве вода тоже включена. Пока без воды остаются жители Дзержинского района. Туда каждый час, как и на ГГМ осуществляется подвоз воды. Отмечается, что график может быть скорректирован.