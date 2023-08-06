В Нижнем Тагиле ГГМ временно подключили к Верхне-Выйскому гидроузлу

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
По данным «Водоканал-НТ», проблемы с водой могут возникать на верхних этажах. Это связано с тем, что управляющие компании выключили повысительные насосные станции. Если они будут включены, то вода будет доступна и у жителей верхних этажей.
В многоэтажных домах, где отсутствуют насосные станции, вода может доходить только до 3 этажа. В Малой и Новой Кушве вода тоже включена. Пока без воды остаются жители Дзержинского района. Туда каждый час, как и на ГГМ осуществляется подвоз воды. Отмечается, что график может быть скорректирован.