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В Нижнем Тагиле ГГМ временно подключили к Верхне-Выйскому гидроузлу

6 августа 2023, 07:15
Фото: 1MI
Сети водоснабжения ГГМ были на время отключений подключены к Верхне-Выйскому гидроузлу. Это позволило во многие дома района запустить воду.

По данным «Водоканал-НТ», проблемы с водой могут возникать на верхних этажах. Это связано с тем, что управляющие компании выключили повысительные насосные станции. Если они будут включены, то вода будет доступна и у жителей верхних этажей.

В многоэтажных домах, где отсутствуют насосные станции, вода может доходить только до 3 этажа. В Малой и Новой Кушве вода тоже включена. Пока без воды остаются жители Дзержинского района. Туда каждый час, как и на ГГМ осуществляется подвоз воды. Отмечается, что график может быть скорректирован.

График подвоза воды на время отключений утвержден в Нижнем Тагиле
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#Ирина Кирилова#Вода#График#Ггм#ООО "Водоканал-НТ"#Город#Нижний Тагил
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