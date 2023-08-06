В поселке Свердловской области простились с 42-летним погибшим на СВО

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
В администрации городского округа рассказали, что за исполнение воинского долга Алексей Сырятов представлен к награждению орденом Мужества.
По словам подруги мужчины, он много сделал для жителей поселка. Так, Алексей построил трассу для мотокросса. На ней проводили областные соревнования. Также был создан кружок для детей на мотоцикле.
Очень добрый был, веселый и всегда ко всем с улыбкой. Не боялся трудностей, всегда шел вперед. Даже на СВО строил бани для своих солдат, — рассказала Е1 подруга погибшего.
У Алексея Сырятова остались двое детей.