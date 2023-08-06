Йоркширский терьер чуть не погиб на эскалаторе в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 05:31
Published Сегодня, 05:31
Modified Сегодня, 05:33
Updated Сегодня, 05:33
Собака принадлежит одной из местных жительниц Юлии. Она рассказала, что к торговому центру не имеет претензий. С йорком гуляла дочка-подросток. Она, не подумав, отпустила собаку. Последняя побежала вниз, но там ее стало затягивать.
Находившийся неподалеку молодой человек это заметил, подбежал и отключил лестницу.
Если бы не он, не знаю, что бы со мной было. Перелома нет, у йорка только разрыв подушечки, разорвана кожа. Слава богу, это не так серьезно, как могло бы быть, — рассказала Юлия.
Она отметила, что родителям следует напоминать детям о правилах безопасности на эскалаторе. Дочери женщины уже 17 лет, но она не думала, что такое может случиться. Также она вырзила благодарность молодому человеку, который помог, пишет Е1.
Напомним, весной 2023 года в другом торговом центре голову подростка зажало в эскалаторе. Его увезли на скорой помощи. Однако у матери претензий к торговому центру не было, так как видео с камер показало, что дети играли и нарушали технику безопасности.