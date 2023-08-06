Жители Верхней Пышмы обвинили дрессировщицу в жестоком обращении с животными

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
Произошедшее попало на камеры наблюдения, установленные в доме. Видео опубликовано в telegram-канале «Злой Екатеринбург». На кадрах видно, как женщина около входа в дом кого-то пинает, а затем уже показаны кадры в лифте. Женщина шла с двумя собаками. Одну из них она взяла за ошейник и затащила в лифт. Внутри она поднимала животное за ошейник.
По словам автора видео, женщина себя позиционирует, как профессиональный дрессировщик.
Женщина позиционирует себя, как профессиональный дрессировщик. Это что за методы? Жестокое избиение невинного существа? Подумайте, кому вы отдаете на «воспитание» своих животных, - пишет автор видео.
Сама женщина действительно представляется профессиональным дрессировщиком. В социальных сетях она пишет, что занимается этим с 2009 года.
Напомним, ранее уральского блогера обвинили в том, что он издевается над собакой. Мужчина находился на трассе с псом, когда проезжающие мимо автомобилисты решили, что он избивает животное молотком. Позднее блогер объяснил, что собака убежала на трассу, а он ее припугнул веткой репейника.