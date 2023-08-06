Жители Верхней Пышмы обвинили дрессировщицу в жестоком обращении с животными

Произошедшее попало на камеры наблюдения, установленные в доме. Видео опубликовано в telegram-канале «Злой Екатеринбург». На кадрах видно, как женщина около входа в дом кого-то пинает, а затем уже показаны кадры в лифте. Женщина шла с двумя собаками. Одну из них она взяла за ошейник и затащила в лифт. Внутри она поднимала животное за ошейник.