Звуки стрельбы и взрывы напугали жителей Ревды

Posted Сегодня, 05:03
Published Сегодня, 05:03
Modified Сегодня, 05:05
Updated Сегодня, 05:05
Местные жители сообщили о стрельбе на Барановке. Они рассказали о более чем 50 выстрелах из автомата, сообщает «Ревда-инфо». По данным издания, люди также слышали звук взрыва.
Военно-патриотический фестиваль «Уральская броня» запланирован на 6 августа. Он состоится на территории горно-лыжного комплекса «Гора Волчиха». На мероприятии планируется воспроизвести военную реконструкцию. В ней примет участие и военная техника.