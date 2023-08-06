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Звуки стрельбы и взрывы напугали жителей Ревды

6 августа 2023, 05:03
Фото: Midjourney
Звуки стрельбы из автоматов и взрывы гранаты напугали жителей Барновки в Ревде. Позднее оказалось, что рядом проводится репетиция исторической реконструкции в рамках фестиваля «Уральская броня».

Местные жители сообщили о стрельбе на Барановке. Они рассказали о более чем 50 выстрелах из автомата, сообщает «Ревда-инфо». По данным издания, люди также слышали звук взрыва.

Военно-патриотический фестиваль «Уральская броня» запланирован на 6 августа. Он состоится на территории горно-лыжного комплекса «Гора Волчиха». На мероприятии планируется воспроизвести военную реконструкцию. В ней примет участие и военная техника.

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#Ирина Кирилова#18+#Инцидент#Взрывы#Страх#Происшествия#Екатеринбург
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