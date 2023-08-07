16-летнего подростка с оттопыренными ушами сутки ищут в Североуральске

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
Зовут школьника Денис Одегов. Его разыскивают полицейские отдела МВД России по Североуральску. Отмечается, что мальчик может находиться в Кушве. Об этом сообщили в ОМВД России по Североуральску.
На учете в ПДН подросток не стоял, также ранее он никогда не сбегал из дома. Приметы разыскиваемого — рост 166 см., среднее телосложение, блондин, светлые глаза, прямой нос и оттопыренные уши.
На момент пропажи на Денисе были одеты светлые шорты, футболка и кроссовки. Всех тех, кто знает что-то о местоположении школьника, просят позвонить по телефонам: 8 (34380) 3-42-20; 3-11-02 или 02.