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16-летнего подростка с оттопыренными ушами сутки ищут в Североуральске

7 августа 2023, 12:14
Фото: 1MI
В Североуральске на протяжении суток продолжаются поиски 16-летнего подростка. Мальчик ушел из дома 6 августа в 16:30 и больше не вернулся.

Зовут школьника Денис Одегов. Его разыскивают полицейские отдела МВД России по Североуральску. Отмечается, что мальчик может находиться в Кушве. Об этом сообщили в ОМВД России по Североуральску.

Фото: ОМВД России по Североуральску

На учете в ПДН подросток не стоял, также ранее он никогда не сбегал из дома. Приметы разыскиваемого — рост 166 см., среднее телосложение, блондин, светлые глаза, прямой нос и оттопыренные уши.

На момент пропажи на Денисе были одеты светлые шорты, футболка и кроссовки. Всех тех, кто знает что-то о местоположении школьника, просят позвонить по телефонам: 8 (34380) 3-42-20; 3-11-02 или 02.

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#Подросток#Североуральск#Поиски#Ребенок#Происшествия#Свердловская область
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