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41-летний житель Полевского погиб в зоне СВО

7 августа 2023, 09:32
Фото: 1MI
В Полевском хоронят 41-летнего местного жителя, который погиб в ходе СВО 26 июля.

Погибший — Михаил Трофимов, рассказали в местной администрации. В мэрии выразили свои глубочайшие соболезнования семье военного. Они отметили, что совместно с Минобороны, окажут родным Михаила всю необходимую помощь.

Михаил Трофимов проходил службу в армии в период с 2000 по 2002 год. 28 сентября прошлого года его мобилизовали. Погиб он 26 июля во время обстрела возле населенного пункта Райгородок.

Похороны солдата проходят 7 августа на Южном кладбище в Полевском.

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