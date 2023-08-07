41-летний житель Полевского погиб в зоне СВО

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
Погибший — Михаил Трофимов, рассказали в местной администрации. В мэрии выразили свои глубочайшие соболезнования семье военного. Они отметили, что совместно с Минобороны, окажут родным Михаила всю необходимую помощь.
Михаил Трофимов проходил службу в армии в период с 2000 по 2002 год. 28 сентября прошлого года его мобилизовали. Погиб он 26 июля во время обстрела возле населенного пункта Райгородок.
Похороны солдата проходят 7 августа на Южном кладбище в Полевском.