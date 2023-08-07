Бастрыкин заинтересовался делом о смерти ребенка на Урале из-за отсутствия диагноза

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
В Екатеринбурге врачи около полугода не могли поставить диагноз малолетнему, в результате чего ребенок скончался в одном из медицинских учреждений. Глава ведомства [Александр Бастрыкин] поручил представить доклад об обстоятельствах гибели ребенка, — сообщили в СК РФ.
Исполнение поручения находится на контроле в центральном аппарате ведомства.
Напомним, шестилетнему Денису из поселка Арти не могли в течение полугода поставить диагноз. В результате 23 июня 2023 года он скончался в больнице Екатеринбурга. Родители мальчика до сих пор не знают, что стало причиной кончины. Сначала у ребенка выявлен герпес, а затем были найдены другие заболевания. Лечение мальчику не помогало.