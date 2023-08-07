Бастрыкин заинтересовался делом о смерти ребенка на Урале из-за отсутствия диагноза

Напомним, шестилетнему Денису из поселка Арти не могли в течение полугода поставить диагноз. В результате 23 июня 2023 года он скончался в больнице Екатеринбурга. Родители мальчика до сих пор не знают, что стало причиной кончины. Сначала у ребенка выявлен герпес, а затем были найдены другие заболевания. Лечение мальчику не помогало.