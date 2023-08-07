tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:13

Published Сегодня, 08:13

Modified Сегодня, 08:15

Updated Сегодня, 08:15

Изображение материала

Бастрыкин заинтересовался делом о смерти ребенка на Урале из-за отсутствия диагноза

7 августа 2023, 08:13
Фото: СК РФ
Бастрыкин поручил представить доклад по делу о смерти ребенка в Екатеринбурге, которому в течение полугода не был поставлен точный диагноз. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.
В Екатеринбурге врачи около полугода не могли поставить диагноз малолетнему, в результате чего ребенок скончался в одном из медицинских учреждений. Глава ведомства [Александр Бастрыкин] поручил представить доклад об обстоятельствах гибели ребенка, — сообщили в СК РФ.

Исполнение поручения находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

Напомним, шестилетнему Денису из поселка Арти не могли в течение полугода поставить диагноз. В результате 23 июня 2023 года он скончался в больнице Екатеринбурга. Родители мальчика до сих пор не знают, что стало причиной кончины. Сначала у ребенка выявлен герпес, а затем были найдены другие заболевания. Лечение мальчику не помогало.

Шестилетний мальчик умер в больнице в Екатеринбурге после герпеса
Узнать подробнее
#Ирина Кирилова#Дети#Ребенок#Смерть#Доклад#СК РФ#18+#Происшествия#Екатеринбург#Свердловская область#Александр Бастрыкин
Подпишитесь
Итоги недели в Нижнем Тагиле: смог, пожары и фекальный ручей
Сегодня, 07:24
Давление холодной воды на Вагонке в Нижнем Тагиле нормализуется в течение часа
Сегодня, 03:49
Инженер и претендентка на звание «Мисс Офис» Полина Хлобыстова о работе и танцах
5 августа, 12:38
Штормовое предупреждение из-за дождей и ветра продлено в Свердловской области
Вчера, 10:00
Хабалистые дамы и пьяные мужики. Тагильчане снова жалуются на прокат лошадей в городе
5 августа, 06:41
Спасатели из Нижнего Тагила покорили Эльбрус
Вчера, 10:16