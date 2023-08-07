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Давление холодной воды на Вагонке в Нижнем Тагиле нормализуется в течение часа

7 августа 2023, 03:49
Фото: tagilcity.ru
Отключение холодной воды в двух районах Нижнего Тагила закончилось 6 августа, однако в части домов на Вагонке вода стала появляться к утру понедельника. В ближайшее время, поясняют в снабжающей компании, давление воды придет в норму.
Со стороны снабжающей компании все в порядке, система водоводов на Вагонке наполняется.Через час давление выйдет на нужный режим, — сообщили редакции TagilCity.ru в компании «Водоканал-НТ».

Читатели сообщают, что вода в Дзержинском районе уже появилась в Алтайском микрорайоне, в домах по улице Володарского. Работа детских садов ведется в стандартном режиме, говорят подписчики:

Утром отвела ребенка в садик, сказали, что вода есть. Сначала не было, но к 8 часа утра уже появилась, все нормально. 
Вода начала возвращаться в квартиры жителей ГГМ в Нижнем Тагиле
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#Александра Логинова#Нижний Тагил#Общество#Вода#Холодная вода#Водоснабжение#Вагонка#Дзержинский район#Ггм
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