Давление холодной воды на Вагонке в Нижнем Тагиле нормализуется в течение часа

Posted Сегодня, 03:49
Published Сегодня, 03:49
Modified Сегодня, 03:51
Updated Сегодня, 03:51
Со стороны снабжающей компании все в порядке, система водоводов на Вагонке наполняется.Через час давление выйдет на нужный режим, — сообщили редакции TagilCity.ru в компании «Водоканал-НТ».
Читатели сообщают, что вода в Дзержинском районе уже появилась в Алтайском микрорайоне, в домах по улице Володарского. Работа детских садов ведется в стандартном режиме, говорят подписчики:
Утром отвела ребенка в садик, сказали, что вода есть. Сначала не было, но к 8 часа утра уже появилась, все нормально.