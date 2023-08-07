Девушка на каршеринговом авто влетела в дерево в Первоуральске

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
Modified Сегодня, 08:32
Updated Сегодня, 08:32
Это произошло 6 августа на улице Калинина, пишет Е1 со ссылкой на свидетелей событий. По их словам, в салоне находились пассажиры-подростки. Рядом не было других транспортных средств.
В региональной ГИБДД рассказали, что в ДТП пострадали пять человек — сама девушка и четыре пассажира. В результате их отвезли в больницу. Пассажиры несовершеннолетние — им по 16-17 лет.
Девушке-водителю 19 лет. Она управляет авто менее, чем полгода. Два раза ее штрафовали за нарушение ПДД.