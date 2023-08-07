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Девушка на каршеринговом авто влетела в дерево в Первоуральске

7 августа 2023, 08:30
Фото: 1MI
В Первоуральске девушка на каршеринговом автомобиле влетела в дерево.

Это произошло 6 августа на улице Калинина, пишет Е1 со ссылкой на свидетелей событий. По их словам, в салоне находились пассажиры-подростки. Рядом не было других транспортных средств.

В региональной ГИБДД рассказали, что в ДТП пострадали пять человек — сама девушка и четыре пассажира. В результате их отвезли в больницу. Пассажиры несовершеннолетние — им по 16-17 лет.

Девушке-водителю 19 лет. Она управляет авто менее, чем полгода. Два раза ее штрафовали за нарушение ПДД.

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#Елена Озерова#ДТП#Авария#Первоуральск#Каршеринг#Происшествия#18+#Свердловская область
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