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Двое мужчин подрались посреди дороги в Нижнем Тагиле

7 августа 2023, 04:11
Фото: Midjourney
Двое мужчин в Нижнем Тагиле устроили потасовку на проезжей части. Инцидент произошел утром 6 августа 2023 года на проспекте Мира.

О возникшей драке между тагильчанами рассказали очевидцы. Причина вспыхнувшего конфликта неизвестна, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».

Видео: Группа ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил»

По словам одного из очевидцев, из-за драки автомобильное движение на одной из полос было временно приостановлено.

В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» TagilCity.ru сообщили, что в полицию по данному факту обращений не поступало.

Напомним, в июле 2023 года в Екатеринбурге между двумя молодыми отцами вспыхнула драка из-за того, что один из них сделал другому замечание по поводу выброшенной на газон банки. Разнимать мужчин пришлось другим людям.

Молодые отцы устроили драку в парке в Екатеринбурге
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#Елизавета Зиборова#Нижний Тагил#Свердловская область#18+#Инцидент#Драка#Конфликт#Ссора#Мужчины#Проезжая часть#Потасовка#Дорожное движение#Происшествия#Видео
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