Двое мужчин подрались посреди дороги в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 04:11
Published Сегодня, 04:11
Modified Сегодня, 06:43
Updated Сегодня, 06:43
О возникшей драке между тагильчанами рассказали очевидцы. Причина вспыхнувшего конфликта неизвестна, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».
По словам одного из очевидцев, из-за драки автомобильное движение на одной из полос было временно приостановлено.
В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» TagilCity.ru сообщили, что в полицию по данному факту обращений не поступало.
Напомним, в июле 2023 года в Екатеринбурге между двумя молодыми отцами вспыхнула драка из-за того, что один из них сделал другому замечание по поводу выброшенной на газон банки. Разнимать мужчин пришлось другим людям.