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Published Сегодня, 11:41

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Группа «Корни», ярмарка мастеров и каверы: в Невьянске отметили День башни

7 августа 2023, 11:41
Фото: tagilcity.ru
День башни в Невьянске
В первую субботу августа, 5 числа, в Невьянске проходил День чествования Наклонной башни. Журналист TagilCity.ru побывала на мероприятии, сделала много фотографий и одно большое видео.

Мероприятия в этот день начинаются с самого раннего утра — практически с 7 часов. С этих пор местные и приезжие мастера, торговцы раскладывают свои товары, оформляют прилавки. Палатки расположились по обе стороны Спасо-Преображенского собора.

День башни в НевьянскеДень башни в Невьянске
День башни в Невьянске
Фото: tagilcity.ru
День башни в НевьянскеДень башни в Невьянске
День башни в Невьянске
Фото: tagilcity.ru
День башни в НевьянскеДень башни в Невьянске
День башни в Невьянске
Фото: tagilcity.ru
День башни в НевьянскеДень башни в Невьянске
День башни в Невьянске
Фото: tagilcity.ru

На «Ярмарке мастеров» можно купить интересные вещи — красивые, с юмором, полезные и что-то для души или что-то вкусненькое. Я приобрела брелок для авто и кожаный чехол для автодокументов.

День башни в НевьянскеДень башни в Невьянске
День башни в Невьянске
Фото: tagilcity.ru
День башни в НевьянскеДень башни в Невьянске
День башни в Невьянске
Фото: tagilcity.ru
День башни в НевьянскеДень башни в Невьянске
День башни в Невьянске
Фото: tagilcity.ru
День башни в НевьянскеДень башни в Невьянске
День башни в Невьянске
Фото: tagilcity.ru
День башни в НевьянскеДень башни в Невьянске
День башни в Невьянске
Фото: tagilcity.ru

В 14:30 на сцену вышли свердловские рок-группы — «ТиТ», «Не для все» и «Чарт». В течение двух часов они исполняли собственные песни для любителей рок-музыки. Параллельно с этим у подножия башни проходили мастер-классы.

День башни в НевьянскеДень башни в Невьянске
День башни в Невьянске
Фото: tagilcity.ru
День башни в НевьянскеДень башни в Невьянске
День башни в Невьянске
Фото: tagilcity.ru
День башни в НевьянскеДень башни в Невьянске
День башни в Невьянске
Фото: tagilcity.ru
День башни в НевьянскеДень башни в Невьянске
День башни в Невьянске
Фото: tagilcity.ru

В шесть часов прошло торжественное открытие праздника, после которого для зрителей выступали другие коллективы из Екатеринбурга — «Иван да Марья», Sound City, а также кавер-группа «Каникулы», которая целый час исполняла популярные хиты. Людей на празднике к этому времени значительно прибавилось!

День башни в НевьянскеДень башни в Невьянске
День башни в Невьянске
Фото: tagilcity.ru
День башни в НевьянскеДень башни в Невьянске
День башни в Невьянске
Фото: tagilcity.ru
День башни в НевьянскеДень башни в Невьянске
День башни в Невьянске
Фото: tagilcity.ru
День башни в НевьянскеДень башни в Невьянске
День башни в Невьянске
Фото: tagilcity.ru

Группа «Корни» стала хедлайнерами праздника. Годом ранее в Невьянске была группа Pizza, еще раньше — Макс Свобода, Братья Грим и Сергей Бобунец. Победители самой первой «Фабрики звезд» исполнили все свои хиты, а также премьеру песни «Целую в носик». В этот вечер грех был не потанцевать.

День башни в НевьянскеДень башни в Невьянске
День башни в Невьянске
Фото: tagilcity.ru
День башни в НевьянскеДень башни в Невьянске
День башни в Невьянске
Фото: tagilcity.ru
День башни в НевьянскеДень башни в Невьянске
День башни в Невьянске
Фото: tagilcity.ru
День башни в НевьянскеДень башни в Невьянске
День башни в Невьянске
Фото: tagilcity.ru
День башни в НевьянскеДень башни в Невьянске
День башни в Невьянске
Фото: tagilcity.ru
День башни в НевьянскеДень башни в Невьянске
День башни в Невьянске
Фото: tagilcity.ru

Эффектным завершением праздника стало лазерное шоу на Наклонной башне и салют. Это надо видеть своими глазами!

День башни в НевьянскеДень башни в Невьянске
День башни в Невьянске
Фото: tagilcity.ru
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