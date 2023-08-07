Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
Мероприятия в этот день начинаются с самого раннего утра — практически с 7 часов. С этих пор местные и приезжие мастера, торговцы раскладывают свои товары, оформляют прилавки. Палатки расположились по обе стороны Спасо-Преображенского собора.
На «Ярмарке мастеров» можно купить интересные вещи — красивые, с юмором, полезные и что-то для души или что-то вкусненькое. Я приобрела брелок для авто и кожаный чехол для автодокументов.
В 14:30 на сцену вышли свердловские рок-группы — «ТиТ», «Не для все» и «Чарт». В течение двух часов они исполняли собственные песни для любителей рок-музыки. Параллельно с этим у подножия башни проходили мастер-классы.
В шесть часов прошло торжественное открытие праздника, после которого для зрителей выступали другие коллективы из Екатеринбурга — «Иван да Марья», Sound City, а также кавер-группа «Каникулы», которая целый час исполняла популярные хиты. Людей на празднике к этому времени значительно прибавилось!
Группа «Корни» стала хедлайнерами праздника. Годом ранее в Невьянске была группа Pizza, еще раньше — Макс Свобода, Братья Грим и Сергей Бобунец. Победители самой первой «Фабрики звезд» исполнили все свои хиты, а также премьеру песни «Целую в носик». В этот вечер грех был не потанцевать.
Эффектным завершением праздника стало лазерное шоу на Наклонной башне и салют. Это надо видеть своими глазами!