В шесть часов прошло торжественное открытие праздника, после которого для зрителей выступали другие коллективы из Екатеринбурга — «Иван да Марья», Sound City, а также кавер-группа «Каникулы», которая целый час исполняла популярные хиты. Людей на празднике к этому времени значительно прибавилось!