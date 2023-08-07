Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
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Updated Сегодня, 07:43
На прошедшей неделе газоанализатор TagilCity.ru ловил превышение диоксида азота в 1,5 раза. 2 августа показатель вещества составил 0,3 мг/м3 при норме 0,2 мг/м3. Станция УГМС на Сухоложском поселке 1 августа также фиксировала диоксид азота выше нормы — до 1,04 ПДК. 2 августа этот же пост снова ловил диоксид азота до 1,1 ПДК, также было превышение формальдегида — до 1,02 ПДК. 3 августа формальдегид превышал норму на Красном Камне — до 1,1 ПДК. За остальные дни данные пока не опубликованы.
Режим неблагоприятных метеоусловий для рассеивания вредных веществ продляют в Нижнем Тагиле уже во второй раз. Изначально предупреждение действовало с 28 июля по 2 августа. После его продлили до 4 августа, а потом еще раз — до вечера 7 августа.
Из-за жаркой и безветренной погоды 2 августа Нижний Тагил накрыл запах гари от тлеющего торфяника на станции Быньговский. Об этом TagilCity.ru рассказал руководитель пожарной дружины Павел Фетисов. По его словам, количество пожаров в Свердловской области снова начало увеличиваться.
TagilCity.ru подвел итоги собственных замеров воздуха и замеров постов УГМС в июле. Оказалось, что выбросы с превышением вредных веществ фиксировались 99 раз за месяц, а из 31-го дня только девять были «чистыми». Больше всех не повезло Сухоложскому поселку. В этом районе превышения вредных веществ постом УГМС фиксировались чаще всего — 19 дней.
Более 1 млрд рублей получил Нижний Тагил в 2023 году на реализацию программы «Чистый воздух». На эти средства продолжается перевод частных домов с печного на газовое отопление, реконструкция газовых котельных, а также в городе появились новые трамваи.
Деревья, которые должны быть врублены во время реконструкции коллектора в пойме реки Тагил, решено пересадить в парк Народный. Этим занимается МУП «Тагилдорстрой». Скорее всего не все зеленые насаждения приживутся в новом месте, однако работники обещают за ними тщательно ухаживать. Инициативу предприятия поддержал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
Жители поселка Горноуральский обнаружили новый сток фекальной воды от местного свинокомплекса. Местный активист Александр Ваткин снял на видео, как ручей с неприятным навозным запахом бежит по траншее через лес, а после, по его словам, попадает в речку Лайка. Жители уверяют, что эта канава была прорыта недавно, специально для того, чтобы выводить из агрокомплекса навоз.