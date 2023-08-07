Жители поселка Горноуральский обнаружили новый сток фекальной воды от местного свинокомплекса. Местный активист Александр Ваткин снял на видео, как ручей с неприятным навозным запахом бежит по траншее через лес, а после, по его словам, попадает в речку Лайка. Жители уверяют, что эта канава была прорыта недавно, специально для того, чтобы выводить из агрокомплекса навоз.