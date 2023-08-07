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Итоги недели в Нижнем Тагиле: смог, пожары и фекальный ручей

7 августа 2023, 07:24
Фото: 1MI
На прошедшей неделе в Нижнем Тагиле два раза продляли режим НМУ, в городе стоял запах гари от природных пожаров, а в поселке Горноуральский местные жители обнаружили новые фекальные стоки от агрокомплекса. Главные экологические события недели с 31 июля по 6 августа.

На прошедшей неделе газоанализатор TagilCity.ru ловил превышение диоксида азота в 1,5 раза. 2 августа показатель вещества составил 0,3 мг/м3 при норме 0,2 мг/м3. Станция УГМС на Сухоложском поселке 1 августа также фиксировала диоксид азота выше нормы — до 1,04 ПДК. 2 августа этот же пост снова ловил диоксид азота до 1,1 ПДК, также было превышение формальдегида — до 1,02 ПДК. 3 августа формальдегид превышал норму на Красном Камне — до 1,1 ПДК. За остальные дни данные пока не опубликованы.

Диоксид азота был выше нормы в 1,5 раза при замерах воздуха в Нижнем Тагиле 2 августа
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Режим неблагоприятных метеоусловий для рассеивания вредных веществ продляют в Нижнем Тагиле уже во второй раз. Изначально предупреждение действовало с 28 июля по 2 августа. После его продлили до 4 августа, а потом еще раз — до вечера 7 августа.

Смог в Нижнем Тагиле сохранится еще несколько дней
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Из-за жаркой и безветренной погоды 2 августа Нижний Тагил накрыл запах гари от тлеющего торфяника на станции Быньговский. Об этом TagilCity.ru рассказал руководитель пожарной дружины Павел Фетисов. По его словам, количество пожаров в Свердловской области снова начало увеличиваться.

«В лесу живем из-за них»: стала известна причина запаха гари в Нижнем Тагиле
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TagilCity.ru подвел итоги собственных замеров воздуха и замеров постов УГМС в июле. Оказалось, что выбросы с превышением вредных веществ фиксировались 99 раз за месяц, а из 31-го дня только девять были «чистыми». Больше всех не повезло Сухоложскому поселку. В этом районе превышения вредных веществ постом УГМС фиксировались чаще всего — 19 дней.

Сероводородом и диоксидом азота 99 раз дышали жители Нижнего Тагила в июле
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Более 1 млрд рублей получил Нижний Тагил в 2023 году на реализацию программы «Чистый воздух». На эти средства продолжается перевод частных домов с печного на газовое отопление, реконструкция газовых котельных, а также в городе появились новые трамваи.

Более 1 млрд рублей направлено на реализацию проекта «Чистый воздух» в Нижнем Тагиле
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Деревья, которые должны быть врублены во время реконструкции коллектора в пойме реки Тагил, решено пересадить в парк Народный. Этим занимается МУП «Тагилдорстрой». Скорее всего не все зеленые насаждения приживутся в новом месте, однако работники обещают за ними тщательно ухаживать. Инициативу предприятия поддержал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Пересадка, вместо вырубки: мэрия поддержала эксперимент подрядчика у реки Тагил
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Жители поселка Горноуральский обнаружили новый сток фекальной воды от местного свинокомплекса. Местный активист Александр Ваткин снял на видео, как ручей с неприятным навозным запахом бежит по траншее через лес, а после, по его словам, попадает в речку Лайка. Жители уверяют, что эта канава была прорыта недавно, специально для того, чтобы выводить из агрокомплекса навоз.

Жители Горноуральского пожаловались на новую канаву с навозом от агрокомплекса
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#Анна Григорьева#Выбросы#Смог#Агрокомплекс#Чистый воздух#Итоги недели#Экология#Эксклюзив#Нижний Тагил#ГГО и пригород
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