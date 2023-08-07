Молнией убило жительницу Нижней Туры

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
Женщине было 30 лет. Информация об ее смерти поступила правоохранителям 5 августа в 17:20 от фельдшера скорой помощи, сообщили в региональном Следственном комитете.
Следователи выяснили, что свердловчанка приехала в гости к своим родственникам из Москвы. В злополучный день она вместе со своей 48-летней сестрой была на «тропе здоровья» в лесопарковой зоне.
Неожиданно начался ливень с грозой и молнией. Женщины решили спрятаться под деревом, невзирая на такой запрет, прописанный в правилах безопасности (чаще всего молнии попадают именно в деревья).
В результате от удара молнии обе сестры потеряли сознание и упали. При этом старшей даже не потребовалась госпитализация, а младшая погибла.