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Молнией убило жительницу Нижней Туры

7 августа 2023, 10:24
Фото: 1MI
Жительницу Нижней Туры убило молнией. СУ СК проводит проверку.

Женщине было 30 лет. Информация об ее смерти поступила правоохранителям 5 августа в 17:20 от фельдшера скорой помощи, сообщили в региональном Следственном комитете.

Следователи выяснили, что свердловчанка приехала в гости к своим родственникам из Москвы. В злополучный день она вместе со своей 48-летней сестрой была на «тропе здоровья» в лесопарковой зоне.

Неожиданно начался ливень с грозой и молнией. Женщины решили спрятаться под деревом, невзирая на такой запрет, прописанный в правилах безопасности (чаще всего молнии попадают именно в деревья).

В результате от удара молнии обе сестры потеряли сознание и упали. При этом старшей даже не потребовалась госпитализация, а младшая погибла.

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#18+#Молния#Град#Гроза#Дерево#Происшествия#Свердловская область#Елена Озерова
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