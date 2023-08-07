Мошенники за выходные обманули жителей Екатеринбурга на 9,6 млн рублей

А 46-летний слесарь ради мошенников продал квартиру. В общей сложности аферисты обогатились в выходные на 9,6 млн рублей. Сами пострадавшие сказали, что слышали о подобных мошеннических схемах, но, так как аферисты были убедительны, они поверили им.