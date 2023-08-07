Мошенники за выходные обманули жителей Екатеринбурга на 9,6 млн рублей

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
На этот раз пострадавшими стали врач больницы №41, врач-инфекционист больницы № 40, врач ФБУЗ центра гигиены и эпидемиологии Свердловской области, слесарь-сборщик и пенсионер. Об этом сообщает Отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.
Пострадавшие — люди в годах — все они от 1960 до 1977 годов рождения. Жертвы обмана написали заявления в полицию. Все они перевели свои средства на «безопасные счета», либо оформили «дублирующие кредиты».
А 46-летний слесарь ради мошенников продал квартиру. В общей сложности аферисты обогатились в выходные на 9,6 млн рублей. Сами пострадавшие сказали, что слышали о подобных мошеннических схемах, но, так как аферисты были убедительны, они поверили им.
Возбуждены уголовные дела. Ведется следствие.