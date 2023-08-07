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Мошенники за выходные обманули жителей Екатеринбурга на 9,6 млн рублей

7 августа 2023, 12:29
Фото: Midjourney
В выходные мошенники обманули доверчивых жителей Екатеринбурга на 9,6 млн рублей. Один из пострадавших продал ради аферистов квартиру и взял кредит.

На этот раз пострадавшими стали врач больницы №41, врач-инфекционист больницы № 40, врач ФБУЗ центра гигиены и эпидемиологии Свердловской области, слесарь-сборщик и пенсионер. Об этом сообщает Отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Пострадавшие — люди в годах — все они от 1960 до 1977 годов рождения. Жертвы обмана написали заявления в полицию. Все они перевели свои средства на «безопасные счета», либо оформили «дублирующие кредиты».

А 46-летний слесарь ради мошенников продал квартиру. В общей сложности аферисты обогатились в выходные на 9,6 млн рублей. Сами пострадавшие сказали, что слышали о подобных мошеннических схемах, но, так как аферисты были убедительны, они поверили им.

Возбуждены уголовные дела. Ведется следствие.

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