Несовершеннолетних используют для совершения диверсий на железных дорогах

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
Преступления такого рода совершаются во многих регионах страны — от Москвы до Сибири. Вот несколько примеров, информация о которых появлялась в СМИ совсем недавно. Новосибирская полиция арестовала двух семнадцатилетних парней, которые подожгли релейный шкаф на железной дороге в районе станции Инская. В этом преступлении также участвовал их знакомый, которому уже исполнилось восемнадцать лет. Аналогичное преступление совершили и подростки из Казани. Известно, что нарушителям всего четырнадцать — пятнадцать лет, пишет bel.ru.
Пятнадцатилетний парень стал организатором поджога релейного шкафа под Калининградом. Движение поездов из-за этого задержалось на сорок минут. В Чехове (Московская область) ФСБ задержала троих восьмиклассников, по вине которых были повреждены объекты транспортной инфраструктуры на железнодорожном перегоне Курского направления. В Москве камеры видеонаблюдения зафиксировали, как двое подростков совершали поджог на железной дороге. В полиции ребята рассказали, что за это деяние им предложили 10 000 рублей.
Недавно подобный инцидент произошел в Калужской области. Поезд, следовавший по направлению Москва — Анапа, был остановлен из-за возгорания. Диверсию совершили около двух часов ночи. По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Приведение в негодность путей сообщения».
Стоит отметить, что инициаторы преступлений предпочитают связываться с потенциальными исполнителями в лице несовершеннолетних через мессенджеры Telegram. Общение ведется посредством бота или напрямую. Нередко жертвам обещают заплатить от 5 000 до 50 000 рублей. Иногда молодежь пытаются взять на слабо или провоцируют на групповое преступление.
Соцсети заполнились волной негатива по поводу действий несовершеннолетних диверсантов. По их мнению, подобные преступления предполагают максимально строгие приговоры, несмотря на юный возраст правонарушителей.
В то же время отмечается высокая раскрываемость таких преступлений. Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин рассказал, что с февраля 2022 года удалось предотвратить более 100 терактов, планировавшихся молодыми людьми, в том числе несовершеннолетними.
Закон предусматривает ответственность за совершение преступлений, в том числе детьми. Самая легкая мера наказания за умышленное уничтожение имущества группой лиц — пять лет лишения свободы (часть 2, статья 167 УК РФ). По статье «Диверсия» наказание более строгое — до десяти лет лишения свободы. Она применяется в отношении лиц, которые достигли шестнадцатилетнего возраста. За преступление, совершенное группой, наказание усиливается.
Известны случаи, когда за такие преступления суд выносил более жесткие приговоры. Показательным в этом отношении является дело Сергея Белавина, которого обвинили в подрыве путей в Брянской области. Суд установил, что для выполнения «задания» он получил 100 тыс. рублей и 4 тыс. долларов. Подсудимого приговорили к двадцати двум годам колонии.
В некоторых случаях наказание настигает малолетних правонарушителей прямо на месте преступления — железнодорожники не церемонятся с ними и наказывают подростков кулаками. Их реакция — не просто желание предотвратить повторные инциденты. Дело в том, что работа их сопряжена с постоянными стрессами и высокой ответственностью. Когда к этому добавляется неуважение и опасное поведение молодежи, нервы у железнодорожников сдают.
Защитить от ужасных последствий детей в большей части случаев могут только их родители. Для этого важно не оставлять ребенка наедине со всеми рисками глобальной Сети, поддерживать с подростками дружеские отношения и в целом стремиться быть внимательными и любящими родителями.