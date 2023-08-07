Несовершеннолетних используют для совершения диверсий на железных дорогах

Преступления такого рода совершаются во многих регионах страны — от Москвы до Сибири. Вот несколько примеров, информация о которых появлялась в СМИ совсем недавно. Новосибирская полиция арестовала двух семнадцатилетних парней, которые подожгли релейный шкаф на железной дороге в районе станции Инская. В этом преступлении также участвовал их знакомый, которому уже исполнилось восемнадцать лет. Аналогичное преступление совершили и подростки из Казани. Известно, что нарушителям всего четырнадцать — пятнадцать лет, пишет bel.ru.