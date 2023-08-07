О принуждении к участию в голосовании заявили медики Свердловской области

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 14:12
Updated Сегодня, 14:12
Также им указали на необходимость привлечь к участию в выборах по одному человеку, пишет Е1.
Указание получили главврачи на видеосовещании. Такое задание им дал заместитель министра здравоохранения региона Андрей Шастин, сказал источник издания.
Отмечается, что им сказали «организовать работу, чтобы сотрудники в срок до 15 августа подали заявление об участии в голосовании». Сделать это им предложили с любого устройства — смартфона, компьютера и т. д.
Источник добавил, что по распоряжению, в предстоящих выборах должны поучаствовать 80% персонала из сферы медицины. Остальные 20%, по их данным, должны явиться лично на избирательные участки.
При этом их попросили привезти для голосования по одному человеку — с каждого сотрудника по одному человеку.
В Свердловском избиркоме сказали, что комиссия не в курсе о подобных распоряжениях. Также здесь добавили, что участие в выборах должно быть добровольным.