Опекун 6-летнего Далера из Екатеринбурга обвинила в смерти мальчика его сестру

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
Modified Сегодня, 07:57
Updated Сегодня, 07:57
Женщина считает, что в его гибели виновата девочка Даша, старшая сестра мальчика, которая тое воспитывалась в этой семье, пишет Ура.ру.
Источник издания отмечает, что такую же версию женщина выдвигала, когда виделась со своим супругом, пришедшим к ней на свидание в СИЗО. Она убеждала его, что не виновата, но мужчина не захотел ее слушать.
Также источник добавил, что последние минуты встречи супругов проходили на повышенных тонах.
Напомним, что ранее Александр Напомним, что ранее Александр Наумов заявлял о своем намерении развестись с Вероникой.