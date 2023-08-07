tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:55

Published Сегодня, 07:55

Modified Сегодня, 07:57

Updated Сегодня, 07:57

Изображение материала

Опекун 6-летнего Далера из Екатеринбурга обвинила в смерти мальчика его сестру

7 августа 2023, 07:55
Фото: 1MI
Вероника Наумова, опекун 6-летнего Далера из Екатеринбурга, который был найден мертвым в сумке в гараже, выдвигает свою версию произошедшего. В смерти ребенка она винит его родную сестру.

Женщина считает, что в его гибели виновата девочка Даша, старшая сестра мальчика, которая тое воспитывалась в этой семье, пишет Ура.ру.

Источник издания отмечает, что такую же версию женщина выдвигала, когда виделась со своим супругом, пришедшим к ней на свидание в СИЗО. Она убеждала его, что не виновата, но мужчина не захотел ее слушать.

Также источник добавил, что последние минуты встречи супругов проходили на повышенных тонах.

Напомним, что ранее Александр Напомним, что ранее Александр Наумов заявлял о своем намерении развестись с Вероникой.

В Екатеринбурге опекун Далера Бобиева настаивает на своей невиновности
Узнать подробнее
Читайте также:
Опекуна погибшего Далера из Екатеринбурга будут проверять на вменяемостьДело опекунши погибшего Далера из Екатеринбурга расследуют по показаниям ребенкаЗамерзало и таяло: экспертиза не смогла узнать причину гибели Далера из Екатеринбурга
#Елена Озерова#Ребенок#Гарад#Далер#Опекун#Криминал#Свердловская область#Екатеринбург
Подпишитесь
Итоги недели в Нижнем Тагиле: смог, пожары и фекальный ручей
Сегодня, 07:24
Давление холодной воды на Вагонке в Нижнем Тагиле нормализуется в течение часа
Сегодня, 03:49
Инженер и претендентка на звание «Мисс Офис» Полина Хлобыстова о работе и танцах
5 августа, 12:38
Штормовое предупреждение из-за дождей и ветра продлено в Свердловской области
Вчера, 10:00
Хабалистые дамы и пьяные мужики. Тагильчане снова жалуются на прокат лошадей в городе
5 августа, 06:41
Спасатели из Нижнего Тагила покорили Эльбрус
Вчера, 10:16