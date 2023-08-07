Пересек сплошную. Иномарка влетела в грузовик на Пермском тракте

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28-летний водитель Chevrolet Klan, нарушив дорожную разметку, стал поворачивать влево через сплошную полосу и столкнулся с грузовиком, которым управлял 52-летний водитель.
От удара Chevrolet Klan откинуло на встречную полосу, где автомобиль столкнулся с грузовиком Isuzu, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.
В результате ДТП пострадала женщина, ехавшая в иномарке Chevrolet Klan. С различными травмами ее отвезли в больницу. Автоинспекторы, проведя проверку, установили, что в момент аварии все участники были трезвы и пристегнуты ремнями безопасности.
Напомним, в Нижнем Тагиле на ГГМ произошла массовая дорожная авария с участием трех автомобилей. В одной из машин было двое маленьких детей, они живы.