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Пересек сплошную. Иномарка влетела в грузовик на Пермском тракте

7 августа 2023, 05:00
Фото: УГИБДД по Свердловской области

Пенсионерка пострадала в ДТП с грузовиком на Пермском тракте

60-летняя женщина пострадала в массовом ДТП на Пермском тракте. Происшествие случилось 6 августа 2023 года.

28-летний водитель Chevrolet Klan, нарушив дорожную разметку, стал поворачивать влево через сплошную полосу и столкнулся с грузовиком, которым управлял 52-летний водитель.

От удара Chevrolet Klan откинуло на встречную полосу, где автомобиль столкнулся с грузовиком Isuzu, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В результате ДТП пострадала женщина, ехавшая в иномарке Chevrolet Klan. С различными травмами ее отвезли в больницу. Автоинспекторы, проведя проверку, установили, что в момент аварии все участники были трезвы и пристегнуты ремнями безопасности.

Напомним, в Нижнем Тагиле на ГГМ произошла массовая дорожная авария с участием трех автомобилей. В одной из машин было двое маленьких детей, они живы.

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