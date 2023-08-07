Пересек сплошную. Иномарка влетела в грузовик на Пермском тракте

В результате ДТП пострадала женщина, ехавшая в иномарке Chevrolet Klan. С различными травмами ее отвезли в больницу. Автоинспекторы, проведя проверку, установили, что в момент аварии все участники были трезвы и пристегнуты ремнями безопасности.