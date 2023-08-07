После смерти ребенка в больнице Екатеринбурга возбуждено уголовное дело

Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
Дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 2 ст. 109 УК РФ). Его расследование поставлено на личный контроль главы СУ СК РФ Александра Бастрыкина, пишет Е1.
Известно, что у Дениса была лихорадка, его родители на протяжении полугода бегали по больницам и пытались выяснить у врачей, что с ним происходит.
Медики ставили ему разные диагнозы. Температура у ребенка не сбивалась лекарствами. В это же время некоторые врачи рекомендовали обтирать больного холодной водой. Во время таких процедур мальчик плакал от холода и просил укрыть его полотенцем.
Чуть позднее у Дениса стали появляться синяки на пальцах ног, а потом он стал опухать, с лица начала слезать кожа. В результате он скончался.