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После смерти ребенка в больнице Екатеринбурга возбуждено уголовное дело

7 августа 2023, 10:57
Фото: 1MI
Уголовное дело возбуждено после смерти 6-летнего мальчика Дениса Козлова в больнице в Екатеринбурге. Ребенок родом из поселка Арти.

Дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 2 ст. 109 УК РФ). Его расследование поставлено на личный контроль главы СУ СК РФ Александра Бастрыкина, пишет Е1.

Известно, что у Дениса была лихорадка, его родители на протяжении полугода бегали по больницам и пытались выяснить у врачей, что с ним происходит.

Медики ставили ему разные диагнозы. Температура у ребенка не сбивалась лекарствами. В это же время некоторые врачи рекомендовали обтирать больного холодной водой. Во время таких процедур мальчик плакал от холода и просил укрыть его полотенцем.

Чуть позднее у Дениса стали появляться синяки на пальцах ног, а потом он стал опухать, с лица начала слезать кожа. В результате он скончался.

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#Дети#Больница#Ребенок#Лихорадка#Происшествия#Свердловская область#Елена Озерова#Екатеринбург
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