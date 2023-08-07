Предполагаемый убийца байкерши из Екатеринбурга сбежал от силовиков

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
За помощь в поимке мужчины объявлена денежная награда. Из примет мужчины — средний рост и плотное телосложение, возраст около 50 лет. Одет в черную футболку с надписью белого цвета и шорты болотной расцветки.
По данным полиции, Владимир может передвигаться на белом BMW или мотоцикле Yamaha.
При этом близкие Натальи пообещали награду тому, кто поможет задержать Владимира. Сумма составляет около 100 тысяч рублей.
Я готовил для Наташи подарок на день рождения, отложил под это около 100 тысяч рублей. Хочу отдать эти деньги человеку, который поможет задержать этого подонка. Доказательством будет селфи на фоне Владимира — в наручниках и в окружении полиции, — сообщил Дмитрий, жених Натальи.
Известно, что ранее Владимир был задержан в Ереване. Его планировалось экстрадировать в Россию, но теперь его снова разыскивают. По словам сожительницы мужчины, у него много друзей по бывшему СНГ.