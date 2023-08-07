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Предполагаемый убийца байкерши из Екатеринбурга сбежал от силовиков

7 августа 2023, 07:08
Фото: 1MI

За поимку подозреваемого в убийстве байкерши из Екатеринбурга объявлена награда

49-летнего Владимира Косинцева, который подозревается в убийстве байкера Натальи Смышляевой из Екатеринбурга, объявили в розыск. Мужчина смог сбежать от силовиков.

За помощь в поимке мужчины объявлена денежная награда. Из примет мужчины — средний рост и плотное телосложение, возраст около 50 лет. Одет в черную футболку с надписью белого цвета и шорты болотной расцветки.

По данным полиции, Владимир может передвигаться на белом BMW или мотоцикле Yamaha.

Фото: Е1

При этом близкие Натальи пообещали награду тому, кто поможет задержать Владимира. Сумма составляет около 100 тысяч рублей.

Я готовил для Наташи подарок на день рождения, отложил под это около 100 тысяч рублей. Хочу отдать эти деньги человеку, который поможет задержать этого подонка. Доказательством будет селфи на фоне Владимира — в наручниках и в окружении полиции, — сообщил Дмитрий, жених Натальи.

Известно, что ранее Владимир был задержан в Ереване. Его планировалось экстрадировать в Россию, но теперь его снова разыскивают. По словам сожительницы мужчины, у него много друзей по бывшему СНГ.

Подозреваемого в убийстве байкерши из Екатеринбурга задержали в Армении
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#Ирина Кирилова#18+#Убийство#Побег#Розыск#Происшествия#Екатеринбург
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