Приговор за смерть 44 человек от отравления метанолом вынесен в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
Шесть мужчин и женщина, в зависимости от роли каждого, признаны виновными в хранении, перевозке, сбыте и незаконном обороте этилового спирта. Следствие установило, что с лета 2020 по осень 2021 года все обвиняемые были задействованы в незаконном обороте алкоголя. Конечными потребителями были жители Екатеринбурга.
В сентябре 2021 года в оборот также была пущена партия спиртного, в составе которого был метанол. Концентрация последнего превышала норму. В результате это привело к гибели почти полусотни человек. Еще семеро признаны пострадавшими.
О том, насколько ядовитым является метиловый спирт, говорит то, что даже крайне малая его доза практически всегда влечёт за собой такие тяжкие последствия для организма, как слепота, отказ работы внутренних органов и, как правило, смерть, — уточнили в СК по Свердловской области.
По результатам рассмотрения уголовного дела в суде, шесть обвиняемых получили реальные сроки — от 5,5 до 6,5 лет в колонии общего режима. Один из подсудимых получил три года условно.
По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, при работе с этим делом сотрудникам полиции приходилось неоднократно выезжать в другие регионы России. В общей сложности было проведено два десятка обысков. По их результатам изъяты больше 8 тысяч литров алкоголя сомнительного качества. Кроме того, были проведены тщательные проверки рынков Свердловской области. Там также изъято 37 тысяч литров суррогата. Вся продукция была уничтожена, а на владельцев составлены 258 протоколов.