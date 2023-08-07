Приговор за смерть 44 человек от отравления метанолом вынесен в Екатеринбурге

По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, при работе с этим делом сотрудникам полиции приходилось неоднократно выезжать в другие регионы России. В общей сложности было проведено два десятка обысков. По их результатам изъяты больше 8 тысяч литров алкоголя сомнительного качества. Кроме того, были проведены тщательные проверки рынков Свердловской области. Там также изъято 37 тысяч литров суррогата. Вся продукция была уничтожена, а на владельцев составлены 258 протоколов.