ПСБ повысил ставки по вкладам

***Вклад «Моя копилка» можно открыть на 181, 397, 547, 731 дней. Вклад пополняемый, прием дополнительных взносов прекращается за 30 календарных дней до окончания срока действия вклада; минимальная сумма дополнительного взноса не ограничена; расходные операции не предусмотрены. Надбавки предоставляются при открытии вклада посредством Интернет-банка PSB-Retail всем клиентам, не открывавших ни один из предлагаемых Банком вкладов посредством Интернет-банка PSB-Retail или Мобильного приложения PSB-Mobile за последние 2 года. Если сумма вклада превысит Максимальную сумму вклада, то на разницу между фактической суммой вклада и Максимальной суммой вклада проценты начисляются по ставке, равной 0,65 годовой процентной ставки в соответствующей валюте, действующей по вкладу на дату заключения договора банковского вклада. Пониженная процентная ставка, начисляемая на сумму, превышающую Максимальную сумму вклада, применяется со дня, следующего за днем возникновения превышения. При определении Максимальной суммы вклада сумма капитализированных процентов не учитывается. Полные условия на сайте psbank.ru, по телефону 8 800 333 78 90 или в офисах банка. Не является публичной офертой. ПАО «Промсвязьбанк».