Пьяный мужчина утонул в реке Тагил

Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
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Updated Сегодня, 05:36
Мужчина отдыхал на природе вместе со своими друзьями. Его тело доставали из реки водолазы, рассказали в Центре защиты населения Нижнего Тагила.
Как отметили в ведомстве, с начала летнего сезона в 2023 году это уже второй случай утонувшего свердловчанина в алкогольном опьянении.
Напомним, 31 июля 2023 года в водоемах в Свердловской области утонули два подростка 18 и 14 лет: один из них утонул в акватории реки Ляля в Сосьвинском городском округе, а другой — в реке Пышма Камышловского ГО.