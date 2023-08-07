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Пьяный мужчина утонул в реке Тагил

7 августа 2023, 05:36
Фото: Центр защиты населения Нижнего Тагила
50-летний мужчина в нетрезвом состоянии утонул в реке Тагил около горы Шихан.

Мужчина отдыхал на природе вместе со своими друзьями. Его тело доставали из реки водолазы, рассказали в Центре защиты населения Нижнего Тагила.

Фото: Центр защиты населения Нижнего Тагила

Как отметили в ведомстве, с начала летнего сезона в 2023 году это уже второй случай утонувшего свердловчанина в алкогольном опьянении.

Напомним, 31 июля 2023 года в водоемах в Свердловской области утонули два подростка 18 и 14 лет: один из них утонул в акватории реки Ляля в Сосьвинском городском округе, а другой — в реке Пышма Камышловского ГО.

Взрослый и ребенок утонули в водоемах Свердловской области
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