tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:41

Published Сегодня, 06:41

Modified Сегодня, 06:41

Updated Сегодня, 06:41

Изображение материала

Пятитысячная купюра с изображением Екатеринбурга появится к концу года

7 августа 2023, 06:41
Фото: 1MI
Купюра номиналом 5000 рублей с достопримечательностями Екатеринбурга поступит в оборот к концу 2023 года.

Оформление банкноты пока не демонстрируется. Ее смогут увидеть только после выпуска, рассказали в Уральском управлении Банка РФ.

Предположительно, на купюре могут быть плотина пруда на Исети, панорама Екатеринбурга, Дом Севастьянова и другие городские достопримечательности, пишет Ура.ру.

Напомним, 4 июля 2023 года в оборот поступила трехрублевая монета из серебра, выпущенная к 300-летию Екатеринбурга. Тираж монеты — пять тысяч штук.

Выпущена трехрублевая монета к 300-летию Екатеринбурга
Узнать подробнее
Читайте также:
Выпущена монета Нижнего Тагила с изображением «Рабочего и танкиста»Потребительский подход к сбережениям использует 40% россиянДоллар по 100 рублей: как изменился курс в России за 10 лет
#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Монета#Купюра#Деньги#Банкнота#Достопримечательности#Выпуск#Экономика#Банк
Подпишитесь
Жители Горноуральского пожаловались на новую канаву с навозом от агрокомплекса
4 августа, 11:21
Давление холодной воды на Вагонке в Нижнем Тагиле нормализуется в течение часа
Сегодня, 03:49
Инженер и претендентка на звание «Мисс Офис» Полина Хлобыстова о работе и танцах
5 августа, 12:38
Штормовое предупреждение из-за дождей и ветра продлено в Свердловской области
Вчера, 10:00
Хабалистые дамы и пьяные мужики. Тагильчане снова жалуются на прокат лошадей в городе
5 августа, 06:41
Спасатели из Нижнего Тагила покорили Эльбрус
Вчера, 10:16