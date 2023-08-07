Пятитысячная купюра с изображением Екатеринбурга появится к концу года

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
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Updated Сегодня, 06:41
Оформление банкноты пока не демонстрируется. Ее смогут увидеть только после выпуска, рассказали в Уральском управлении Банка РФ.
Предположительно, на купюре могут быть плотина пруда на Исети, панорама Екатеринбурга, Дом Севастьянова и другие городские достопримечательности, пишет Ура.ру.
Напомним, 4 июля 2023 года в оборот поступила трехрублевая монета из серебра, выпущенная к 300-летию Екатеринбурга. Тираж монеты — пять тысяч штук.