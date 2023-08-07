Пытался расчленить: подросток убил девушку из ревности в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
Modified Сегодня, 06:18
Updated Сегодня, 06:18
Убийство случилось в квартире одной из многоэтажек — подростки находились в гостях у своего друга и выпивали, пишет Е1.
Преступление подросток совершил из чувства ревности. После совершенного убийства молодой человек попытался расчленить тело в ванной.
На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов. Известно, что молодой человек уже задержан, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».
Напомним, ночью 2 августа 2023 года 52-летний мужчина убил ножом свою бывшую возлюбленную, когда увидел ее с другим мужчиной и приревновал. Его заключили под стражу.