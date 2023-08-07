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Пытался расчленить: подросток убил девушку из ревности в Екатеринбурге

7 августа 2023, 06:18
Фото: 1MI

Молодой человек зарезал девушку из ревности в Екатеринбурге

15-летнюю девушку в Екатеринбурге убил ножом 17-летний юноша в пылу ревности, а потом пытался ее расчленить. Происшествие случилось ночью 7 августа 2023 года.

Убийство случилось в квартире одной из многоэтажек — подростки находились в гостях у своего друга и выпивали, пишет Е1.

Преступление подросток совершил из чувства ревности. После совершенного убийства молодой человек попытался расчленить тело в ванной.

На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов. Известно, что молодой человек уже задержан, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».

Напомним, ночью 2 августа 2023 года 52-летний мужчина убил ножом свою бывшую возлюбленную, когда увидел ее с другим мужчиной и приревновал. Его заключили под стражу.

Мужчина из ревности зарезал бывшую возлюбленную в Первоуральске
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