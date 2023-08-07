Ребенок пострадал во время взрыва мотора на лодке в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
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Updated Сегодня, 06:54
Инцидент случился днем 6 августа на улице Бригадной. Площадь возгорания составила один квадратный метр.
Отец с сыном планировали поплавать на лодке, но во время запуска мотора случился взрыв. В результате оба они пострадали. Мальчик 2009 года рождения был госпитализирован с ожогами 8% тела. Его состояние оценивается как средней тяжести.
Отцу госпитализация не потребовалась. Очевидцы помогли ему потушить возгорание. Предполагается, что причиной произошедшего стала неисправность механизмов мотора. Дознаватели уже проводят проверку, сообщили в Отделе надзорной деятельности.