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Ребенок пострадал во время взрыва мотора на лодке в Нижнем Тагиле

7 августа 2023, 06:52
Фото: Отдел надзорной деятельности
Моторный отсек моторной лодки «Амур» взорвался во время запуска в Нижнем Тагиле. В результате пострадал ребенок. Он был госпитализирован.

Инцидент случился днем 6 августа на улице Бригадной. Площадь возгорания составила один квадратный метр.

Отец с сыном планировали поплавать на лодке, но во время запуска мотора случился взрыв. В результате оба они пострадали. Мальчик 2009 года рождения был госпитализирован с ожогами 8% тела. Его состояние оценивается как средней тяжести.

Отцу госпитализация не потребовалась. Очевидцы помогли ему потушить возгорание. Предполагается, что причиной произошедшего стала неисправность механизмов мотора. Дознаватели уже проводят проверку, сообщили в Отделе надзорной деятельности.

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