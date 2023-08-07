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Региональный Минфин нашел нарушения в Минздраве и 13 больницах Свердловской области

7 августа 2023, 08:52
С начала года в ходе проверок Министерства финансов Свердловской области в 13 больницах региона найдены нарушения в сфере закупок, финансово-хозяйственной деятельности и использовании субсидий. Также нарушения бюджетного законодательства обнаружены в региональном Минздраве.

Завышенные цены, ненужное медоборудование и нарушения при сдаче в аренду

Проверки проводились за 2020–2023 годы деятельности медучреждений. В больницах Алапаевска, Качканара и Ирбита найдены нарушения в бюджете при приемке и оплате ремонтных работ, лекарственных препаратов, медицинского оборудования, а также выявлены недочеты по ведению бухгалтерии. Больницы Каменска-Уральского и Асбеста нарушали порядок распоряжения имуществом.

Нарушения в проведении закупок обнаружены в Центральной городской клинической больнице №3 в Екатеринбурге, Областном клиническом медицинском центре фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний, больницах Красноуфимска, Режа, Туринска и Ачита. Последняя, например, приобрела ненужное медоборудование, а оргтехнику закупила по завышенной цене. А в Первоуральске больница не использовала закупленные оборудование и мебель, а также нарушала условия сдачи в аренду нежилых помещений.

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В Свердловском областном онкологическом диспансере Министерство финансов проверяло контракт, заключенный в 2022 году, на оказание услуг по выводу из эксплуатации медицинского гамма-терапевтического аппарата. В ходе проверки обнаружено, что в единой информационной системе не размещен «Отчет оказанных услуг».

Во всех случаях выявленных нарушений Минфин направлял представление руководителям больниц.

Нарушения бюджетного законодательства в Минздраве

14 июля Министерство финансов Свердловской области провело проверку расходов в региональном Минздраве за период с 2021 по 2023 годы. Оказалось, что ведомство нарушало бюджетное законодательство.

Проверкой установлены нарушения бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, — говорится в документации Минфина.

Представление об устранении выявленных нарушений было направлено министру здравоохранения Андрею Карлову. Кроме того, результаты проверки направлены заместителю губернатора Свердловской области.

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Перманентная проблема нарушений

Выявление нарушений при проверках здравоохранения в Свердловской области стало уже перманентным на протяжении многих лет, еще со времен министра Аркадия Белявского. Ведь какое бы ведомство не начало надзорные мероприятия, их итогом всегда становится вскрытие множества проблем.

В 2021 году Минздрав России провел проверку системы здравоохранения в Свердловской области. Оказалось, что в регионе выросла смертность. Проверяющие связали это со снижением медицинской помощи в регионе — как диспансерного наблюдения, так и экстренных вмешательств врачей. Также были найдены и другие нарушения: отсутствие контроля над организацией оказания медицинской помощи жителям, недостаточное обследование пациентов, завышенные данные по количеству свободных коек для больных коронавирусом, отсутствие наблюдения за пациентами с хроническими заболеваниями, выполнение сотрудниками «скорой» чужих обязанностей, низкая автоматизация рабочих процессов.

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Кроме того, нарушения в закупках свердловского Минздрава регулярно выявляет Федеральная антимонопольная служба. В прошлом году ФАС отменила три аукциона на общую сумму 380 млн рублей. На эти деньги Минздрав собирался закупить 23 рентгенаппаратов, три компьютерных томографа и вакцину от ротавирусной инфекции. Жалобы в ФАС на проведение торгов при госзакупках сыпятся на ведомство от потенциальных поставщиков регулярно. В период с 2021 года, по данным «Спарк-Маркетинг», их было 42. В основном на крупные закупки медицинского оборудования, сумма которых исчисляется десятками миллионов рублей.

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А в марте Минздрав Свердловской области не смог обжаловать в суде решение антимонопольной службы об отмене закупки автомобилей скорой помощи. Ранее ФАС нашла нарушение со стороны министерства при проведении торгов.

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#Анна Григорьева#Больница#Проверка#Минздрав#Минфин#Экономика#Эксклюзив#Свердловская область#Андрей Карлов
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