Региональный Минфин нашел нарушения в Минздраве и 13 больницах Свердловской области

Кроме того, нарушения в закупках свердловского Минздрава регулярно выявляет Федеральная антимонопольная служба. В прошлом году ФАС отменила три аукциона на общую сумму 380 млн рублей. На эти деньги Минздрав собирался закупить 23 рентгенаппаратов, три компьютерных томографа и вакцину от ротавирусной инфекции. Жалобы в ФАС на проведение торгов при госзакупках сыпятся на ведомство от потенциальных поставщиков регулярно. В период с 2021 года, по данным «Спарк-Маркетинг», их было 42. В основном на крупные закупки медицинского оборудования, сумма которых исчисляется десятками миллионов рублей.