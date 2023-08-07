РЭО: Прием документов на магистерские программы РЭО заканчивается 11 сентября

Так, срок обучения по программе «ESG-трансформация предприятий» составит 2,5 года, форма обучения — очно-заочная. Цена одного года обучения — 190 тыс. рублей. По программе «Зеленая экономика и управление ресурсами» срок обучения — 2 года, форма обучения — очная. Цена года обучения — 420 тыс. рублей. К обучению приглашаются как государственные, так и муниципальные служащие, а также работники сферы обращения с отходами и экономики замкнутого цикла.