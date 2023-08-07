РЭО: Прием документов на магистерские программы РЭО заканчивается 11 сентября

Posted Сегодня, 18:03
Published Сегодня, 18:03
Modified Сегодня, 18:04
Updated Сегодня, 18:04
«Выпускники смогут устроиться в различных сферах — от энергетики и до госуправления. Слушатели изучат базовые экономические дисциплины, проблематику зеленой экономики, устойчивого развития, инструменты эффективного менеджмента и управления продуктами. Подготовка кадров направлена на развитие экономики замкнутого цикла в нашей стране», — проинформировал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.
По его словам, в настоящее время на базе РЭУ им. Плеханова можно пройти обучение по таким магистерским программам от РЭО, как «ESG-трансформация предприятий» и «Зеленая экономика и управление ресурсами», пишет gorod55.ru. Набор проводит базовая кафедра РЭО.
Так, срок обучения по программе «ESG-трансформация предприятий» составит 2,5 года, форма обучения — очно-заочная. Цена одного года обучения — 190 тыс. рублей. По программе «Зеленая экономика и управление ресурсами» срок обучения — 2 года, форма обучения — очная. Цена года обучения — 420 тыс. рублей. К обучению приглашаются как государственные, так и муниципальные служащие, а также работники сферы обращения с отходами и экономики замкнутого цикла.
Дополнительные сведения о программах магистратуры можно получить на официальном сайте РЭУ им. Г. В. Плеханова.
Напомним: главная задача РЭО — создать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в стране. Цель национального проекта «Экология» — сокращение объема захоронения ТКО и снижение экологической нагрузки на население. К 2030 году необходимо довести уровень сортировки ТКО до 100% и снизить на 50% ТКО, которые захораниваются на полигонах. Таких показателей невозможно достичь без построения экономики замкнутого цикла.