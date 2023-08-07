tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:39

Published Сегодня, 10:39

Modified Сегодня, 10:41

Updated Сегодня, 10:41

Изображение материала

Самолет не смог взлететь с первой попытки в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге

7 августа 2023, 10:39
Фото: 1MI
В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге Airbus не смог взлететь с первой попытки.

Airbus планировал совершить рейс в Москву. По данным издания «Новый День», самолет разогнался, но резко остановился вместо того, чтобы взлететь. После этого самолет поехал вновь на стоянку. Пилот сообщил по громкой связи о неисправности на борту.

При этом пассажиров не выпустили из воздушного судна. Спустя время пилот сообщил, что самолет все же исправен и что требуется разрешение на взлет от Росавиации.

В самой авиакомпании отметили, что произошла ложная сработка систем, поэтому борт подготовили к вылету. В результате он отправился по маршруту.

Самолет в Казахстан на 11 часов задержан в Екатеринбурге
Узнать подробнее
Читайте также:
В Уфе самолет совершил вынужденную посадкуВоенный самолет упал в ЕйскеКровь из ушей пошла у пассажирки самолета из Екатеринбурга в Москву
#Елена Озерова#Екатеринбург#Самолет#Кольцово#Воздушное судно#Пилот#Происшествия
Подпишитесь
Итоги недели в Нижнем Тагиле: смог, пожары и фекальный ручей
Сегодня, 07:24
Региональный Минфин нашел нарушения в Минздраве и 13 больницах Свердловской области
Сегодня, 08:52
Инженер и претендентка на звание «Мисс Офис» Полина Хлобыстова о работе и танцах
5 августа, 12:38
Новый светофор запустят на одном из перекрестков Нижнего Тагила
Сегодня, 08:51
Хабалистые дамы и пьяные мужики. Тагильчане снова жалуются на прокат лошадей в городе
5 августа, 06:41
Спасатели из Нижнего Тагила покорили Эльбрус
Вчера, 10:16