Самолет не смог взлететь с первой попытки в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
Airbus планировал совершить рейс в Москву. По данным издания «Новый День», самолет разогнался, но резко остановился вместо того, чтобы взлететь. После этого самолет поехал вновь на стоянку. Пилот сообщил по громкой связи о неисправности на борту.
При этом пассажиров не выпустили из воздушного судна. Спустя время пилот сообщил, что самолет все же исправен и что требуется разрешение на взлет от Росавиации.
В самой авиакомпании отметили, что произошла ложная сработка систем, поэтому борт подготовили к вылету. В результате он отправился по маршруту.