Самоцветы на прилавке и в горе: фестиваль камней прошел в свердловском селе Мурзинка

Posted Сегодня, 15:41
Published Сегодня, 15:41
Modified Сегодня, 15:45
Updated Сегодня, 15:45
Село Мурзинка принимает гостей на фестиваль камней «Самоцветная сторона» в 11 раз. И с каждым годом география участников становится все шире, а посетителей все больше. Например, в этом году, по оценке администрации Горноуральского округа, их было примерно 6,5 тысячи.
На ремесленной ярмарке мастера представляют свои изделения из камней, как ювелирные, так и неограненные или с минимальной огранкой. Однако не только самоцветы можно найти на прилавках ярмарки. Есть здесь картины, мягкие игрушки, куклы, мед, травяные сборы и многое другое.
А еще на фестивале проходят различные мастер-классы по мозаике, гончарному и кузнечному ремеслу, изготовлению куклы-оберега. На сцене за музеем творческие коллективы исполняют народные песни и танцы, участвуя в фольклорном конкурсе.
Ирина с 9- летней дочерью живут в селе Петрокаменское и приезжают на фестиваль в Мурзинку во второй раз. По словам девушки, мероприятие привлекает своим колоритом и возможностью прикоснуться к истории.
Здесь все какое-то по-деревенски душевное и уютное. Нет формальности, все приветливые, улыбаются. Можно встретить кучу знакомых. От камней на прилавках просто глаза разбегаются. И я, и дочка готовы часами перебирать камни, рассматривать кольца, серьги, браслеты. Обязательно что-нибудь покупаем. Еще очень интересно узнавать историю родного края, — рассказала TagilCity.ru Ирина.
История Мурзинки, действительно, богатая во всех смыслах. Село, в котором сейчас проживают около 400 человек, за время своего существования успело на весь мир прославиться голубыми топазами, бериллами, горным хрусталем, полевошпатовыми пегматитами. Здесь проходит самоцветная полоса Урала — богатое месторождение драгоценных камней.
Подробно о добыче камня рассказано в экспозиции минералогического музея имени А. Е. Ферсмана, на территории которого проходит фестиваль. Музей расположен в здании Сретинской церкви построенной в 1729 году. В советское время приход перестал действовать, а в 1964 году в нем открыли музей, поделив здание на два этажа.
Сейчас в музее насчитываются сотни образцов различных самоцветов — аметистов, топазов, горного хрусталя, различных видов кварца и других. Среди экспонатов есть диорамы, показывающие приспособления по добыче самоцветных камней и быт камнерезов и рудознатцев прошлых веков. Также здесь выставляются частные коллекции камней.
В день фестиваля посетить музей и послушать историю добычи самоцветов и самой Мурзинки мог каждый желающий гость.
Еще одна экскурсия проходила на самом богатом месторождении камней в районе Мурзинки — горе Тальян. Здесь как раз и пролегает та самая самоцветная полоса. По одной из версий, гора получила свое название после того, как по указу Екатерины II сюда прибыли 30 работников Петергофской гранильной фабрики и два мастера-итальянца из Флоренции — братья Жан-Батист и Валери Тортори. Найденные здесь камни называли «тальяшками», производным от слова «итальяшки».
В оставшихся копях до сих пор встречаются самоцветы, например, аметисты. На входе в гору лежат кирки, и каждый желающий, взяв их, может почувствовать себя камнедобытчиком. Правда найденные камни не несут особой ценности — они мелкие и бледные, почти прозрачные.
Самая свежая разработка на горе Тальян — копь Халявка. Она была открыта в 1997 году случайным образом. Упавшее дерево открыло аметистовую жилу, которая вышла близко к поверхности. Камни буквально запутались в корнях.
Здесь же в советские времена был найден сросток топазов весом в 43,6 килограммов. Нашел ее руководитель партий «Уралкварцсамоцветов» Сергей Борщев. История гласит, что горщик почистил камень щеткой, положил в рюкзак и поехал на электричке сдавать его в главк. Пока он ехал, милиция оцепила вокзал в Свердловске и разогнала людей для безопасной передачи топаза. Камень приняли и сразу переслали в Москву, а Борщева отправили обратно. После горщику выписали премию за то, что добыл «достояние республики».
Сейчас Сергей Борщев водит экскурсии на гору. Именно он встречал на Тальяне гостей фестиваля, рассказывал про особенности добычи камня, проводил по копям и показывал, где лучше искать самоцветы. Правда историю с передачей топаза он назвал байкой. Заслуга по добыче камня-гиганта, по его мнению, принадлежит всей команде горщиков.