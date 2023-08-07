Самоцветы на прилавке и в горе: фестиваль камней прошел в свердловском селе Мурзинка

Здесь же в советские времена был найден сросток топазов весом в 43,6 килограммов. Нашел ее руководитель партий «Уралкварцсамоцветов» Сергей Борщев. История гласит, что горщик почистил камень щеткой, положил в рюкзак и поехал на электричке сдавать его в главк. Пока он ехал, милиция оцепила вокзал в Свердловске и разогнала людей для безопасной передачи топаза. Камень приняли и сразу переслали в Москву, а Борщева отправили обратно. После горщику выписали премию за то, что добыл «достояние республики».