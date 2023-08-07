Соседи недовольны съемками фильма в высотке в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
Фильм называется «Медовый месяц». Жители дома разделились во мнениях, кто-то возмущен проходящими съемками, а кто-то очень им рад, пишет Е1.
Жильцы рассказали, что в общедомовых чатах в мессенджерах происходит настоящий переполох. Некоторые отправляют сюда жалобы на загруженный автомобилями двор, кого-то не устраивает то, что у них отключился свет во время их съемок.
В киностудии же сказали, что к отключению электричества они не имеют никакого отношения. Кроме того, в подъездах висят объявления о проведении ремонтных работ.