Соседи недовольны съемками фильма в высотке в Екатеринбурге

Жильцы рассказали, что в общедомовых чатах в мессенджерах происходит настоящий переполох. Некоторые отправляют сюда жалобы на загруженный автомобилями двор, кого-то не устраивает то, что у них отключился свет во время их съемок.



В киностудии же сказали, что к отключению электричества они не имеют никакого отношения. Кроме того, в подъездах висят объявления о проведении ремонтных работ.