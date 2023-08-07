tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:43

Published Сегодня, 09:43

Modified Сегодня, 09:45

Updated Сегодня, 09:45

Изображение материала

Соседи недовольны съемками фильма в высотке в Екатеринбурге

7 августа 2023, 09:43
Фото: 1MI

В высотке в Екатеринбурге снимают кино с Анной Ардовой

В Екатеринбурге проходят съемки кино с актрисой Анной Ардовой. Съемки проходят в одной из высоток на 18-м этаже.

Фильм называется «Медовый месяц». Жители дома разделились во мнениях, кто-то возмущен проходящими съемками, а кто-то очень им рад, пишет Е1.

Жильцы рассказали, что в общедомовых чатах в мессенджерах происходит настоящий переполох. Некоторые отправляют сюда жалобы на загруженный автомобилями двор, кого-то не устраивает то, что у них отключился свет во время их съемок.

В киностудии же сказали, что к отключению электричества они не имеют никакого отношения. Кроме того, в подъездах висят объявления о проведении ремонтных работ.

В Екатеринбурге начались съемки фильма с Ромой Зверем
Узнать подробнее
#Елена Озерова#Екатеринбург#Свердловская область#Съемки#Кино#Высотка#Киносъемки#Киностудия#Свободное время
Подпишитесь
Итоги недели в Нижнем Тагиле: смог, пожары и фекальный ручей
Сегодня, 07:24
Региональный Минфин нашел нарушения в Минздраве и 13 больницах Свердловской области
Сегодня, 08:52
Инженер и претендентка на звание «Мисс Офис» Полина Хлобыстова о работе и танцах
5 августа, 12:38
Новый светофор запустят на одном из перекрестков Нижнего Тагила
Сегодня, 08:51
Хабалистые дамы и пьяные мужики. Тагильчане снова жалуются на прокат лошадей в городе
5 августа, 06:41
Спасатели из Нижнего Тагила покорили Эльбрус
Вчера, 10:16