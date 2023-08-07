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Станция водоподготовки «Южная» и новый водовод за 6 млрд появятся в Нижнем Тагиле

7 августа 2023, 15:53
Фото: 1MI
Нижнему Тагилу выделят более 6 млрд рублей на возведение водной станции «Южная», а также на магистральный водовод.

Решение о выделении денег принял зампреда Правительства РФ Марат Хуснуллин. Мощность новой станции Черноисточинского водохранилища составит не менее 100 тысяч «кубов» в сутки, благодаря чему качество питьевой воды в городе будет улучшено, рассказал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Кроме того, глава города выразил благодарность губернатору региона Евгению Куйвашеву, а также министру энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Николаю Смирнову за поддержку.

Напомним, 16 июня 2023 года в Нижнем Тагиле рабочие начали проводить очищение дна Черноисточинского водохранилища. Работы будут закончены до 15 октября 2023 года.

Начались работы по очистке Черноисточинского водохранилища в Нижнем Тагиле
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#Елизавета Зиборова#Нижний Тагил#Свердловская область#Станция#Станция водоподготовки#Строительство#Водовод#Работы#Рабочие#Вода#Питьевая вода#Водохранилище#Экология
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