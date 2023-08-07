Станция водоподготовки «Южная» и новый водовод за 6 млрд появятся в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 15:53
Published Сегодня, 15:53
Modified Сегодня, 15:53
Updated Сегодня, 15:53
Решение о выделении денег принял зампреда Правительства РФ Марат Хуснуллин. Мощность новой станции Черноисточинского водохранилища составит не менее 100 тысяч «кубов» в сутки, благодаря чему качество питьевой воды в городе будет улучшено, рассказал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
Кроме того, глава города выразил благодарность губернатору региона Евгению Куйвашеву, а также министру энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Николаю Смирнову за поддержку.
Напомним, 16 июня 2023 года в Нижнем Тагиле рабочие начали проводить очищение дна Черноисточинского водохранилища. Работы будут закончены до 15 октября 2023 года.