Станция водоподготовки «Южная» и новый водовод за 6 млрд появятся в Нижнем Тагиле

Решение о выделении денег принял зампреда Правительства РФ Марат Хуснуллин. Мощность новой станции Черноисточинского водохранилища составит не менее 100 тысяч «кубов» в сутки, благодаря чему качество питьевой воды в городе будет улучшено, рассказал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.