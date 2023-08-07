Тело погибшего рабочего в цехе Краснотурьинска извлекли из-под завалов

Posted Сегодня, 16:43
Published Сегодня, 16:43
Modified Сегодня, 16:43
Updated Сегодня, 16:43
Погибшего мужчину доставали из-под завалов с помощью специальной техники. Осмотр тела проводит следователь Следкома, затем будет проведена судмедэкспертиза, рассказали в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.
По словам руководителя пресс-службы свердловского МВД Валерия Горелых, погибший и пострадавшие работали в Краснотурьинске вахтовым методом. Один из пострадавших и скончавшийся приехали из Башкирии, а другой работник из Якутии.
Сейчас в ведомстве проводится проверка, после которой будут приняты соответствующие меры.
Напомним, происшествие случилось 7 августа 2023 года на территории алюминиевого завода. Двух альпинистов отвезли в больницу со множественными переломами и травмами.