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Тело погибшего рабочего в цехе Краснотурьинска извлекли из-под завалов

7 августа 2023, 16:43
Фото: Прокуратура Свердловской области
Один из рабочих, находившихся в цехе на Богословском алюминиевом заводе в Краснотурьинске, погиб вследствие аварии из-за обрушившейся трубы во время демонтажа. Тело погибшего достали из-под завалов вечером 7 августа 2023 года.

Погибшего мужчину доставали из-под завалов с помощью специальной техники. Осмотр тела проводит следователь Следкома, затем будет проведена судмедэкспертиза, рассказали в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.

По словам руководителя пресс-службы свердловского МВД Валерия Горелых, погибший и пострадавшие работали в Краснотурьинске вахтовым методом. Один из пострадавших и скончавшийся приехали из Башкирии, а другой работник из Якутии.

Сейчас в ведомстве проводится проверка, после которой будут приняты соответствующие меры.

Напомним, происшествие случилось 7 августа 2023 года на территории алюминиевого завода. Двух альпинистов отвезли в больницу со множественными переломами и травмами.

Один под завалами, трое в больнице: труба упала на заводе в Краснотурьинске
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