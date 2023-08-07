Один под завалами, трое в больнице: труба упала на заводе в Краснотурьинске

Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 13:43
Updated Сегодня, 13:43
Рабочие, находясь на высоте 55 метров, подготавливали объекты и оборудование бывшего электролизного цеха к демонтажу.
В какой-то момент одна из труб рухнула, из-за чего пострадали трое альпинистов, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Двух пострадавших с различными травмами и повреждениями госпитализировали в больницу. Еще один рабочий сейчас находится под завалами.
В региональной прокуратуре по факту происшествия организовали проверку. Будет оцениваться соблюдение техники безопасности во время проведения работ. По итогам проверки будет принято соответствующее решение.
Напомним, 20 июля 2023 года в Нижнем Тагиле в ИК-5 рухнула крыша во время проведения строительных работ. Двое рабочих погибли, остальные пострадали.