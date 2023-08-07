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Один под завалами, трое в больнице: труба упала на заводе в Краснотурьинске

7 августа 2023, 13:35
Фото: Прокуратура Свердловской области

Три человека пострадали во время обрушения трубы на заводе в Краснотурьинске

На Богословском алюминиевом заводе в Краснотурьинске обрушилась труба бывшего электролизного цеха во время работ. Трое человек пострадали. Происшествие случилось днем 7 августа 2023 года.

Рабочие, находясь на высоте 55 метров, подготавливали объекты и оборудование бывшего электролизного цеха к демонтажу.

В какой-то момент одна из труб рухнула, из-за чего пострадали трое альпинистов, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Фото: Прокуратура Свердловской области

Двух пострадавших с различными травмами и повреждениями госпитализировали в больницу. Еще один рабочий сейчас находится под завалами.

В региональной прокуратуре по факту происшествия организовали проверку. Будет оцениваться соблюдение техники безопасности во время проведения работ. По итогам проверки будет принято соответствующее решение.

Напомним, 20 июля 2023 года в Нижнем Тагиле в ИК-5 рухнула крыша во время проведения строительных работ. Двое рабочих погибли, остальные пострадали.

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