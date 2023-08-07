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Умер экс-глава комитета по транспорту мэрии Екатеринбурга Алексей Курлыков

7 августа 2023, 17:18
Фото: Е1
Скончался 46-летний экс-руководитель комитета по транспорту и развитию улично-дорожной сети администрации Екатеринбурга Алексей Курлыков.

Пост председателя Курлыков занимал с 2009 по 2014 год. В этот период для горожан разработали «Екарту» — карту Екатеринбурга для проезда в общественном транспорте. О его смерти сообщили в администрации Екатеринбурга.

Под руководством Курлыкова были также разработаны конкурс на пассажирские перевозки и платное пространство для автомобильных парковок. После ухода из комитета чиновник занял пост руководителя Центра организации движения.

Напомним, в июле 2023 года в Екатеринбурга умерла судья Елена Невмеруха вследствие пищевого отравления. Женщине было 47 лет.

Известная судья Елена Невмеруха скончалась в Екатеринбурге
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