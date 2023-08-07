Умер экс-глава комитета по транспорту мэрии Екатеринбурга Алексей Курлыков

Posted Сегодня, 17:18
Published Сегодня, 17:18
Modified Сегодня, 17:19
Updated Сегодня, 17:19
Пост председателя Курлыков занимал с 2009 по 2014 год. В этот период для горожан разработали «Екарту» — карту Екатеринбурга для проезда в общественном транспорте. О его смерти сообщили в администрации Екатеринбурга.
Под руководством Курлыкова были также разработаны конкурс на пассажирские перевозки и платное пространство для автомобильных парковок. После ухода из комитета чиновник занял пост руководителя Центра организации движения.
Напомним, в июле 2023 года в Екатеринбурга умерла судья Елена Невмеруха вследствие пищевого отравления. Женщине было 47 лет.