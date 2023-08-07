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В 13 больницах региона найдены нарушения, а в Невьянск приезжали «Корни»

7 августа 2023, 14:19
Фото: Midjourney
В 13 больницах региона найдены нарушения, а в Невьянск приезжали «Корни». Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 7 августа.

Из-за ремонта на сетях водоснабжения в поселке Северный детские сады работают не в полную силу. Полноценно они откроются с 8 августа. Всего в районе действует три детсада объединения «Гармония» — №1, 85 и 182.

Детские сады на Северном в Нижнем Тагиле заработают с 8 августа
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Режим НМУ продляли дважды, в городе стоял запах гари от природных пожаров, а в поселке Горноуральский местные жители обнаружили новые фекальные стоки от агрокомплекса. Собрали подборку главных эко-событий недели.

Итоги недели в Нижнем Тагиле: смог, пожары и фекальный ручей
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С начала года Минфин нашел в 13 больницах региона нарушения в сфере закупок, финансово-хозяйственной деятельности и использовании субсидий. Были зафиксированы завышенные цены, ненужное медоборудование и нарушения при сдаче в аренду.

Региональный Минфин нашел нарушения в Минздраве и 13 больницах Свердловской области
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День чествования Наклонной башни состоялся в Невьянске. Журналист TagilCity.ru побывала на мероприятиях, которые начались ранним утром. Хедлайнером праздника стала группа «Корни».

Группа «Корни», ярмарка мастеров и каверы: в Невьянске отметили День башни
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Новый сбор гуманитарной помощи в зону СВО начнется в сентябре 2023 года в Нижнем Тагиле. Волонтеры рассказали, какая помощь ожидается от земляков. Они же отметили, что пока идет СВО, сборы продолжатся.

Волонтеры Нижнего Тагила вновь начнут собирать гуманитарную помощь в зону СВО
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