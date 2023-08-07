Posted Сегодня, 14:19
Published Сегодня, 14:19
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Updated Сегодня, 14:21
Из-за ремонта на сетях водоснабжения в поселке Северный детские сады работают не в полную силу. Полноценно они откроются с 8 августа. Всего в районе действует три детсада объединения «Гармония» — №1, 85 и 182.
Режим НМУ продляли дважды, в городе стоял запах гари от природных пожаров, а в поселке Горноуральский местные жители обнаружили новые фекальные стоки от агрокомплекса. Собрали подборку главных эко-событий недели.
С начала года Минфин нашел в 13 больницах региона нарушения в сфере закупок, финансово-хозяйственной деятельности и использовании субсидий. Были зафиксированы завышенные цены, ненужное медоборудование и нарушения при сдаче в аренду.
День чествования Наклонной башни состоялся в Невьянске. Журналист TagilCity.ru побывала на мероприятиях, которые начались ранним утром. Хедлайнером праздника стала группа «Корни».
Новый сбор гуманитарной помощи в зону СВО начнется в сентябре 2023 года в Нижнем Тагиле. Волонтеры рассказали, какая помощь ожидается от земляков. Они же отметили, что пока идет СВО, сборы продолжатся.