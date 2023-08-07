В Госдуме объяснили, почему Верховный суд запретил делать УЗИ без направления врача

Сама по себе формулировка о запрете проводить ультразвуковое исследование (УЗИ) без направления врача может показаться странной, поскольку делают эту процедуру в 99% случаев именно врачи, пишут NEWS.ru со ссылкой на депутата Сергея Леонова. Парламентарий уточнил, что о запрете речь идет в том случае, когда пациент сам себе назначил процедуру, обратился в государственное медучреждение, где ему было отказано, и подал иск в Верховный суд.