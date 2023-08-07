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В Госдуме объяснили, почему Верховный суд запретил делать УЗИ без направления врача

7 августа 2023, 12:20
Заместитель председателя комитета Государственной Думы по охране здоровья Сергей Леонов прокомментировал, почему в государственных поликлиниках не делают УЗИ без направления специалиста.

Сама по себе формулировка о запрете проводить ультразвуковое исследование (УЗИ) без направления врача может показаться странной, поскольку делают эту процедуру в 99% случаев именно врачи, пишут NEWS.ru со ссылкой на депутата Сергея Леонова. Парламентарий уточнил, что о запрете речь идет в том случае, когда пациент сам себе назначил процедуру, обратился в государственное медучреждение, где ему было отказано, и подал иск в Верховный суд.

Леонов напомнил, что УЗИ назначают в рамках диспансеризации при подозрении на определенные заболевания. В частной клинике все процедуры проводят по желанию пациента. В частности, ультразвуковое исследование, в отличие от рентгена или компьютерной томографии (КТ) является безвредной для организма процедурой. Однако в государственных поликлиниках действует другой порядок — УЗИ без назначения специалиста не проводится.

Напомним, что в Верховном суде РФ рассматривался иск россиянки, которая хотела провести УЗИ без назначения врача. Свою позицию гражданка обосновала тем, что отдельный поход к врачу за направлением отнимает время, а требование обязательно предъявлять это направление УЗИ-специалисту ограничивает ее права. Автор иска подчеркнула, что по закону врач должен указать место, где проводится процедура, что является ограничивающим фактором среди специалистов. Минздрав в защиту своей позиции заявил, что необходимо придерживаться положений действующего законодательства. По итогам рассмотрения дела Верховный суд поддержал позицию ведомства.

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