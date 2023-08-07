Влияние транспорта на воздух Нижнего Тагила оценит искусственный интеллект

Так, будут обследованы 199 дорожных участков в разных районах Нижнего Тагила. По словам свердловского министра природных ресурсов и экологии Дениса Мамонтова, результатам будут предоставлены более тысячи видеофайлов для того, чтобы можно было рассчитать интенсивность, а также среднюю скорость автомобильного движения, рассказали в пресс-службе администрации города.