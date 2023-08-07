Влияние транспорта на воздух Нижнего Тагила оценит искусственный интеллект

Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
Modified Сегодня, 14:48
Updated Сегодня, 14:48
Так, будут обследованы 199 дорожных участков в разных районах Нижнего Тагила. По словам свердловского министра природных ресурсов и экологии Дениса Мамонтова, результатам будут предоставлены более тысячи видеофайлов для того, чтобы можно было рассчитать интенсивность, а также среднюю скорость автомобильного движения, рассказали в пресс-службе администрации города.
Исследование начнут проводить в середине августа. Его будут продолжать до конца октября 2023 года, а итоги предоставят до конца 2023 года.
Мониторить дороги будут в часы пик. Все зафиксированные наблюдения и протоколы передадут в научно-исследовательский институт, после чего будет проведен анализ.
Напомним, со 2 по 7 августа 2023 года в Нижнем Тагиле сохраняется режим неблагоприятных метеорологических условий из-за распространившегося смога в городе.