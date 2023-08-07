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Влияние транспорта на воздух Нижнего Тагила оценит искусственный интеллект

7 августа 2023, 14:48
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле при помощи искусственного интеллекта будет оцениваться влияние городского транспорта на воздух.

Так, будут обследованы 199 дорожных участков в разных районах Нижнего Тагила. По словам свердловского министра природных ресурсов и экологии Дениса Мамонтова, результатам будут предоставлены более тысячи видеофайлов для того, чтобы можно было рассчитать интенсивность, а также среднюю скорость автомобильного движения, рассказали в пресс-службе администрации города.

Исследование начнут проводить в середине августа. Его будут продолжать до конца октября 2023 года, а итоги предоставят до конца 2023 года.

Мониторить дороги будут в часы пик. Все зафиксированные наблюдения и протоколы передадут в научно-исследовательский институт, после чего будет проведен анализ.

Напомним, со 2 по 7 августа 2023 года в Нижнем Тагиле сохраняется режим неблагоприятных метеорологических условий из-за распространившегося смога в городе.

Смог в Нижнем Тагиле сохранится еще несколько дней
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#Елизавета Зиборова#Нижний Тагил#Свердловская область#Экология#Воздух#Чистый воздух#Наблюдение#Общественный транспорт#Автомобили#Дороги#Анализ#Результаты#Мониторинг#Мониторинг воздуха
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