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Волонтеры Нижнего Тагила вновь начнут собирать гуманитарную помощь в зону СВО

7 августа 2023, 11:41
Фото: Павел Фетисов / tagilcity.ru
Сбор гуманитарной помощи
Новый сбор гуманитарной помощи начнется в сентябре 2023 года в Нижнем Тагиле. Волонтеры отметили, что скоро наступят холода, и рассказали TagilCity.ru, какую помощь они ожидают от земляков.

В 2022 году силами волонтеров Нижнего Тагила уже проводился сбор гуманитарной помощи для отправки в зону СВО. Пока спецоперация не закончилась, не закончатся и сборы призванные помочь бойцам на передовой.

Мы в прошлом году уже запускали сбор для бойцов, отвозили гуманитарную помощь в зону СВО. Кто, чем сможет помочь парням, будем рады любой помощи. Скоро наступят холода. Поэтому мы снова решили организовать сбор, — рассказал TagilCity.ru Павел Фетисов, руководитель поискового отряда «Феникс».

Для отправки на передовую принимают любую помощь. Люди несут консервы, парафин, шьют балаклавы, шапки и перчатки для бойцов. Также волонтеры собирают теплые вещи, медикаменты, еду, которая не требует варки.

Павел Фетисов рассказал, что солдатам до сих пор не хватает квадракоптеров и приборов ночного видения. Поучаствовать в сборе помощи может любой желающий, обратиться можно в поисковой отряд «Феникс». Сбор гуманитарной помощи начнется с сентября 2023 года.

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