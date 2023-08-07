Волонтеры Нижнего Тагила вновь начнут собирать гуманитарную помощь в зону СВО

Павел Фетисов рассказал, что солдатам до сих пор не хватает квадракоптеров и приборов ночного видения. Поучаствовать в сборе помощи может любой желающий, обратиться можно в поисковой отряд «Феникс». Сбор гуманитарной помощи начнется с сентября 2023 года.