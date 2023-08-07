Волонтеры Нижнего Тагила вновь начнут собирать гуманитарную помощь в зону СВО

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
В 2022 году силами волонтеров Нижнего Тагила уже проводился сбор гуманитарной помощи для отправки в зону СВО. Пока спецоперация не закончилась, не закончатся и сборы призванные помочь бойцам на передовой.
Мы в прошлом году уже запускали сбор для бойцов, отвозили гуманитарную помощь в зону СВО. Кто, чем сможет помочь парням, будем рады любой помощи. Скоро наступят холода. Поэтому мы снова решили организовать сбор, — рассказал TagilCity.ru Павел Фетисов, руководитель поискового отряда «Феникс».
Для отправки на передовую принимают любую помощь. Люди несут консервы, парафин, шьют балаклавы, шапки и перчатки для бойцов. Также волонтеры собирают теплые вещи, медикаменты, еду, которая не требует варки.
Павел Фетисов рассказал, что солдатам до сих пор не хватает квадракоптеров и приборов ночного видения. Поучаствовать в сборе помощи может любой желающий, обратиться можно в поисковой отряд «Феникс». Сбор гуманитарной помощи начнется с сентября 2023 года.