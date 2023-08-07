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«Я больше никогда не пойду в лес»: грибник из Березовского заблудился в лесу и выжил

7 августа 2023, 08:04
Фото: 1MI

Грибник из Березовского заблудился в лесу и выжил

В Березовском грибник потерялся в лесу и сумел выжить. Как ему это удалось, рассказал сам 72-летний мужчина.

Мужчина заблудился, когда отправился за грибами. Он вовремя сориентировался и позвонил в МЧС, пишет Ура.ру.

По словам пенсионера, в лесу у него отказали ноги. А после звонка спасателям, у него сразу же разрядился телефон.

Однако он не растерялся, а наломал березы и построил себе шалаш из веток. Далее он ничего не ел и не пил на протяжении12 часов.

Я успел собрать ведро грибов. Но после данного случая я больше никогда не пойду в лес, — сказал дедушка.

Напомним, что в регионе с 31 июля по 6 августа ушли за грибами в лес и пропали 12 человек.

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#Лес#Грибник#Заблудился#Грибы#Происшествия#Свердловская область#Елена Озерова
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