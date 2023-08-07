«Я больше никогда не пойду в лес»: грибник из Березовского заблудился в лесу и выжил

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
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Updated Сегодня, 08:07
Мужчина заблудился, когда отправился за грибами. Он вовремя сориентировался и позвонил в МЧС, пишет Ура.ру.
По словам пенсионера, в лесу у него отказали ноги. А после звонка спасателям, у него сразу же разрядился телефон.
Однако он не растерялся, а наломал березы и построил себе шалаш из веток. Далее он ничего не ел и не пил на протяжении12 часов.
Я успел собрать ведро грибов. Но после данного случая я больше никогда не пойду в лес, — сказал дедушка.
Напомним, что в регионе с 31 июля по 6 августа ушли за грибами в лес и пропали 12 человек.