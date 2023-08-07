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Published Сегодня, 03:24

Modified Сегодня, 03:24

Updated Сегодня, 03:24

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Жаркая погода в Свердловской области сохранится до конца рабочей недели

7 августа 2023, 03:24
Фото: Midjourney
Жара в Свердловской области будет держаться до выходных на текущей неделе с 7 по 11 августа 2023 года.

Так, в понедельник дневная температура воздуха будет достигать +27 градусов. Во вторник столбики термометров понизятся до отметки +23 градуса и прогнозируется небольшой дождь, а со среды в регионе будет +25… +27 градусов, рассказали в УГМС.

В выходные немного похолодает: в субботу и воскресенье температура воздуха днем не будет превышать +20 градусов.

Напомним, 7 августа 2023 года в Свердловской области ожидаются ливни, а также ветер до 15 метров в секунду.

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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Жара#Прогноз погоды#Прогноз#УГМС#Похолодание#Лето#Дождь#Осадки#Погода#Температура воздуха#Природа
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