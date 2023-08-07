Жаркая погода в Свердловской области сохранится до конца рабочей недели

Posted Сегодня, 03:24
Published Сегодня, 03:24
Modified Сегодня, 03:24
Updated Сегодня, 03:24
Так, в понедельник дневная температура воздуха будет достигать +27 градусов. Во вторник столбики термометров понизятся до отметки +23 градуса и прогнозируется небольшой дождь, а со среды в регионе будет +25… +27 градусов, рассказали в УГМС.
В выходные немного похолодает: в субботу и воскресенье температура воздуха днем не будет превышать +20 градусов.
Напомним, 7 августа 2023 года в Свердловской области ожидаются ливни, а также ветер до 15 метров в секунду.