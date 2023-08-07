Женщина в Екатеринбурге украла нижнее белье на 30 тысяч рублей

Posted Сегодня, 03:47
Published Сегодня, 03:47
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Updated Сегодня, 03:47
Посетительница торгового центра набрала разной одежды и ушла с ней в примерочную. Через некоторое время она оттуда вышла и направилась к выходу, пишет Е1.
Кроме женского и мужского белья неизвестная забрала с собой несколько футболок. Сотрудники магазина обратились в полицию по факту кражи. Сейчас подозреваемую ищут. В случае, если подтвердится, что она украла товар, женщине может грозить уголовная ответственность.
Напомним, в июле 2023 года в Екатеринбурге неизвестный молодой человек украл 33 упаковки зубной пасты из магазина. Общая сумма ущерба составила пять тысяч рублей.