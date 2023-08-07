Женщина в Екатеринбурге украла нижнее белье на 30 тысяч рублей

Кроме женского и мужского белья неизвестная забрала с собой несколько футболок. Сотрудники магазина обратились в полицию по факту кражи. Сейчас подозреваемую ищут. В случае, если подтвердится, что она украла товар, женщине может грозить уголовная ответственность.