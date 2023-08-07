Жительница Кургана пыталась избавиться от просрочки в магазине и попала в полицию

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
С тех пор курганка Анастасия намеренно исследует магазины популярных торговых сетей и ищет некачественные товары. А недавно в одном из супермаркетов она заметила старые конфеты. Она купила 11 кг продукции за 7 тысяч рублей и пришла оформлять возврат, пишет «Ural Mash | Урал Мэш».
Так, как полагала Анастасия, она привлечет внимание к просрочке, и после возврата ее уничтожат. Однако продавцы решили, что женщина из Роспотребнадзора, либо мошенница, и написали на нее заявление. Женщину забрали в полицию прямо при детях.