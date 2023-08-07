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Жительница Кургана пыталась избавиться от просрочки в магазине и попала в полицию

7 августа 2023, 07:30
Фото: Midjourney
В Кургане мать троих детей попала в полицию после того, как пыталась избавиться от просрочки в магазине. Ранее из-за некачественного товара ее сын оказался в реанимации.

С тех пор курганка Анастасия намеренно исследует магазины популярных торговых сетей и ищет некачественные товары. А недавно в одном из супермаркетов она заметила старые конфеты. Она купила 11 кг продукции за 7 тысяч рублей и пришла оформлять возврат, пишет «Ural Mash | Урал Мэш».

Так, как полагала Анастасия, она привлечет внимание к просрочке, и после возврата ее уничтожат. Однако продавцы решили, что женщина из Роспотребнадзора, либо мошенница, и написали на нее заявление. Женщину забрали в полицию прямо при детях.

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#Елена Озерова#Просрочка#Супермаркет#Конфеты#Магазин#Курган#Происшествия
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