Жительница Кургана пыталась избавиться от просрочки в магазине и попала в полицию

Так, как полагала Анастасия, она привлечет внимание к просрочке, и после возврата ее уничтожат. Однако продавцы решили, что женщина из Роспотребнадзора, либо мошенница, и написали на нее заявление. Женщину забрали в полицию прямо при детях.