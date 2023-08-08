14-летняя девочка пострадала в ДТП в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 05:10
Published Сегодня, 05:10
Modified Сегодня, 05:10
Updated Сегодня, 05:10
По словам водителя, когда он подъезжал к пешеходному переходу, из-за стоявших автомобилей на дороге неожиданно появилась девочка. Горожанин не успел затормозить и сбил подростка, рассказали в пресс-службе ГИБДД Нижнего Тагила.
Пострадавшую девочку доставили в больницу. Школьница рассказала, что, прежде чем пересекать дорогу, она посмотрела по сторонам. Едущую иномарку она заметила, однако решила, что она тоже остановится, как и другой транспорт.
Водитель в момент аварии был трезв. В ГИБДД проводят проверку по факту ДТП. По ее результатам установят точную причину происшествия.
Напомним, 4 августа 2023 года в ДТП пострадал шестилетний мальчик, который переходил дорогу в неположенном месте. Ребенок получил ушиб голени.