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14-летняя девочка пострадала в ДТП в Нижнем Тагиле

8 августа 2023, 05:10
Фото: ГИБДД Нижнего Тагила
14-летняя школьница попала под колеса иномарки Ford Focus в Нижнем Тагиле на нерегулируемом пешеходном переходе. ДТП случилось 7 августа 2023 года на перекрестке Фрунзе — Вогульская.

По словам водителя, когда он подъезжал к пешеходному переходу, из-за стоявших автомобилей на дороге неожиданно появилась девочка. Горожанин не успел затормозить и сбил подростка, рассказали в пресс-службе ГИБДД Нижнего Тагила.

Фото: ГИБДД Нижнего Тагила

Пострадавшую девочку доставили в больницу. Школьница рассказала, что, прежде чем пересекать дорогу, она посмотрела по сторонам. Едущую иномарку она заметила, однако решила, что она тоже остановится, как и другой транспорт.

Водитель в момент аварии был трезв. В ГИБДД проводят проверку по факту ДТП. По ее результатам установят точную причину происшествия.

Напомним, 4 августа 2023 года в ДТП пострадал шестилетний мальчик, который переходил дорогу в неположенном месте. Ребенок получил ушиб голени.

Ребенок попал под колеса авто в Нижнем Тагиле при попытке перебежать дорогу
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