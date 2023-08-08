Бастрыкин заинтересовался делом об убитой девушке в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 05:41
Published Сегодня, 05:41
Modified Сегодня, 05:41
Updated Сегодня, 05:41
Доклад о расследовании дела предоставит временно исполняющий обязанности свердловского Следкома Анатолий Надбитов, рассказали в пресс-службе Следственного комитета РФ.
Сейчас сотрудники ведомства в рамках возбужденного уголовного дела продолжают устанавливать обстоятельства происшествия, собирают доказательственную базу.
Напомним, убийство случилось ночью 7 августа 2023 года. Молодые люди употребляли алкоголь, находясь в гостях у общего приятеля.
В какой-то момент юноша приревновал свою подругу и убил ее ножом, после чего попытался ее расчленить в ванной. Вскоре молодой человек был задержан. Известно, что ранее он издевался над своей девушкой.