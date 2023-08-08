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Бастрыкин заинтересовался делом об убитой девушке в Екатеринбурге

8 августа 2023, 05:41
Фото: Midjourney
Глава СКР Александр Бастрыкин отдал поручение доложить ему о процессе следствия по делу 15-летней девушки, которую убил ее парень из чувства ревности.

Доклад о расследовании дела предоставит временно исполняющий обязанности свердловского Следкома Анатолий Надбитов, рассказали в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Сейчас сотрудники ведомства в рамках возбужденного уголовного дела продолжают устанавливать обстоятельства происшествия, собирают доказательственную базу.

Напомним, убийство случилось ночью 7 августа 2023 года. Молодые люди употребляли алкоголь, находясь в гостях у общего приятеля.

В какой-то момент юноша приревновал свою подругу и убил ее ножом, после чего попытался ее расчленить в ванной. Вскоре молодой человек был задержан. Известно, что ранее он издевался над своей девушкой.

Пытался расчленить: подросток убил девушку из ревности в Екатеринбурге
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