Буцаев: На создание объекта ТКО на Чукотке выделят свыше 500 млн рублей

Posted Сегодня, 15:31
Published Сегодня, 15:31
Modified Сегодня, 15:31
Updated Сегодня, 15:31
«Правительство Чукотского автономного округа в июле 2023 года заключило с инвестором ООО „Концессионная компания ‚Билибино‘“ концессионное соглашение, которое предполагает создание комплекса по обращению с отходами», — напомнил генеральный директор РЭО Денис Буцаев. Он также рассказал, что стоимость проекта составит более 585 миллионов рублей. РЭО располагает возможностью направить на строительство до 95% от объема инвестиций за счет средств, вырученных по итогам размещения облигаций РЭО. Сумма составит более 500 миллионов рублей, подвел итог Буцаев. Об этом информирует transsibinfo.com.
Мощность комплекса, который, по словам заместителя генерального директора РЭО Сергея Королева, будет возведен в городе Билибино, может выйти на уровень 3500 тонн в год. Введение в эксплуатацию намечено на 2025 год. В самое ближайшее время начнутся работы по проектированию комплекса, указал Королев.
В июне этого года на Петербургском международном экономическом форуме РЭО и Чукотский АО подписали договор о сотрудничестве в отрасли развития системы обращения с твердыми коммунальными отходами. В качестве итога договоренности ожидается формирование в регионе необходимой инфраструктуры.