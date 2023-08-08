Буцаев: На создание объекта ТКО на Чукотке выделят свыше 500 млн рублей

«Правительство Чукотского автономного округа в июле 2023 года заключило с инвестором ООО „Концессионная компания ‚Билибино‘“ концессионное соглашение, которое предполагает создание комплекса по обращению с отходами», — напомнил генеральный директор РЭО Денис Буцаев. Он также рассказал, что стоимость проекта составит более 585 миллионов рублей. РЭО располагает возможностью направить на строительство до 95% от объема инвестиций за счет средств, вырученных по итогам размещения облигаций РЭО. Сумма составит более 500 миллионов рублей, подвел итог Буцаев. Об этом информирует transsibinfo.com.