Дедушку с усами сутки ищут в лесу под Кушвой

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
Modified Сегодня, 08:41
Updated Сегодня, 08:41
С тех пор, как он ушел в лес, о нем ничего неизвестно. Отмечается, что пенсионер нуждается в медицинской помощи, сообщают волонтеры «Лиза Алерт».
Среди особых примет пропавшего — усы. Его рост 158 сантиметров, он худощавый, с седыми волосами и голубыми глазами. На момент пропажи мужчина был одет в светло-голубую куртку, темно-синие штаны, черные резиновые сапоги и черную кепку.
Всех тех, кто видел Леонида, просят позвонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.