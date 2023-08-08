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Дедушку с усами сутки ищут в лесу под Кушвой

8 августа 2023, 08:39
Фото: 1MI
Пожилого мужчину с 7 августа ищут в лесу в Кушвинском районе. Туснолобову Леониду Леонидовичу 72 года.

С тех пор, как он ушел в лес, о нем ничего неизвестно. Отмечается, что пенсионер нуждается в медицинской помощи, сообщают волонтеры «Лиза Алерт».

Среди особых примет пропавшего — усы. Его рост 158 сантиметров, он худощавый, с седыми волосами и голубыми глазами. На момент пропажи мужчина был одет в светло-голубую куртку, темно-синие штаны, черные резиновые сапоги и черную кепку.

Всех тех, кто видел Леонида, просят позвонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

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#Лес#Пенсионер#Поиски#Волонтеры#Происшествия#Свердловская область
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