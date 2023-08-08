Дети стали чаще попадать в ДТП в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
Сотрудники ГИБДД Нижнего Тагила напоминают о том, что необходимо использовать детские кресла во время перевозок несовершеннолетних — они требуются детям до 7 лет. От 7 до 12 лет выбирается удерживающее устройство по желанию: либо автокресло, либо ремень безопасности. За нарушение данных правил следует штраф 3 тысячи рублей.
Правоохранители призывают помнить о том, что при поездках с детьми следует отказаться от опасных маневров, выдерживать положенный скоростной режим, а также отказаться от обгонов по встречной полосе.