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Дети стали чаще попадать в ДТП в Нижнем Тагиле

8 августа 2023, 11:42
Фото: 1MI
За 2023 год в Нижнем Тагиле и ГГО правоохранители зафиксировали 12 дорожно-транспортных происшествий, в них пострадало 13 несовершеннолетних. Количество ДТП с детьми увеличилось на 15% в сравнении с восемью месяцами прошлого года.

Сотрудники ГИБДД Нижнего Тагила напоминают о том, что необходимо использовать детские кресла во время перевозок несовершеннолетних — они требуются детям до 7 лет. От 7 до 12 лет выбирается удерживающее устройство по желанию: либо автокресло, либо ремень безопасности. За нарушение данных правил следует штраф 3 тысячи рублей.

Правоохранители призывают помнить о том, что при поездках с детьми следует отказаться от опасных маневров, выдерживать положенный скоростной режим, а также отказаться от обгонов по встречной полосе.

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#Анна Варнакина#Дети#ГИБДД#Полиция#Авария#Нижний Тагил#ДТП
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